Helt vanvittigt: Rasende CL-spiller vælter bolddreng ud over banden

Der var masser af drama i Champions League-opgøret mellem Roma og Shakhtar Donetsk i Rom tirsdag aften, hvor italienerne med hiv og sving spillede sig videre til kvartfinalen.

Balladen eskalerede godt ti minutter før tid, da ukrainernes Ivan Ordec blev udvist for en nødbremse.

Efterfølgende havde Facundo Ferreyra tilsyneladende så travlt med at få fat i bolden, at han skubbede til en af bolddrengene rundt om banen til trods for, at der var flere bolde inden for argentinerens rækkevidde.

Skubbet sendte bolddrengen helt ud over banden på Stadio Olimpico, og så fik synderen ellers de 47.000 tilskuere og Roma-spillerne på nakken, inden dommeren fik dæmpet gemytterne og afviklet de sidste ti minutter af opgøret.

Romas 1-0-føring holdt helt til slutfløjtet, og italienerne gik dermed videre med samlet 2-2 på reglen om udebanemål.

Roma-spillerne var rasende efter skubbet på bolddrengen. Foto: AP

