Her bliver superstjernens far smidt væk af vagter

Erling Haalands far, Alf-Inge Haaland, blev eskorteret ud af Santiago Bernabeu tirsdag aften, fordi han gestikulerede mod Madrid-fans

Alf-Inge Haaland var tilsyneladende en mæt mand, da han overværede sin søn spille Champions League-semifinale på Santiago Bernabeu tirsdag aften mod Real Madrid.

Og hvis han er en smule brødflov dagen derpå, er der ikke noget at sige til det.

Et videoklip, der er gået viralt på Twitter, viser, hvordan den 50-årige nordmand, der er far til Manchester City-superstjernen, bliver hentet og eskorteret væk fra en VIP-tribuneboks af et par vagter, mens opgøret stadig er i gang.

Alf-Inge skulle efter sigende have kastet med mad og sendt nedsættende fagter afsted mod en række Real Madrid-tilhængere.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail, der bringer videosekvenser af episoden med vagterne.

Ifølge den spanske journalist Inaki Angulo kvitterede tilhængerne med ordene 'adios, adios'.

Umiddelbart inden sikkerhedsvagterne førte ham væk, stod han smilende med hænderne bag øret og tog imod de mange råb fra lokale.

Foto: ISABEL INFANTES/Ritzau Scanpix

Alf-Inge Haaland har endnu ikke kommenteret episoden, og det er uklart, om han blev eskorteret indenfor for en sikkerheds skyld, for at situationen ikke skulle udvikle sig, eller om han blev eskorteret helt væk fra det spanske stadion.

Forud for returopgøret på Etihad i England er forestillingen helt åben. Tirsdagens slag sluttede 1-1.