Her er Brøndby og FCM's CL-mostander

Brøndby har fået den værst mulige modstander i den afgørende kvalifikationsrunde til det guldrandede Champions League-gruppespil.

Mandag fik danmarksmesteren klarhed over, at modstanderen i playoffrunden bliver det østrigske mesterhold Red Bull Salzburg, der blandt andre har danske Rasmus Nissen Kristensen i spillertruppen.

Det står klart efter lodtrækningen i Nyon. Brøndby var useedet i lodtrækningen, men kunne have håbet på lidt mildere modstand i form af eksempelvis Dinamo Zagreb eller Olympiakos.

Det første opgør spilles 17. eller 18. august i Østrig, mens der er returkamp 24. eller 25. august i Brøndby.

Brøndby har ikke deltaget i Champions League-gruppespillet siden 1998.

Ender dobbeltopgøret med et samlet nederlag til Niels Frederiksens mandskab, bliver holdet overført til Europa League-gruppespillet i stedet. Det har Brøndby aldrig deltaget i, men i efteråret 2005 var holdet med i Uefa Cup-gruppespillet.

Red Bull Salzburg har været i Champions League-gruppespillet de seneste to sæsoner. Den østrigske mesterklub har fået en forrygende start på den nye sæson i den hjemlige liga. Holdet har vundet begge sine kampe og har en målscore på 10-2. Søndag vandt holdet med 7-1 hjemme over SV Ried.

Red Bull Salzburg var tidligere klædt i lilla og kendt som Austria Salzburg. I 2005 blev klubben overtaget af energidrikkoncernen.

Efterfølgende var FC Midtjylland også med i lodtrækningsbowlen i den del af Champions League-kvalifikationen, der ikke er for nationale mesterhold.

Her blev det afgjort, at midtjyderne i tilfælde af samlet sejr over hollandske PSV Eindhoven skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Spartak Moskva og Benfica i playoffrunden.

FC Midtjylland eller PSV Eindhoven starter på udebane i Moskva eller Lissabon 17. eller 18. august, mens der er returkamp i Herning eller Eindhoven ugen efter.

FC Midtjylland spiller tirsdag ude mod PSV Eindhoven i tredje kvalifikationsrunde, mens der er returkamp i Danmark næste uge.