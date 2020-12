Her er manden alle taler om

Sebastian Coltescu er europæisk fodbolds mest omtalte mand, efter han tirsdag aften blev beskyldt for racisme i kampen mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir

Fra aldeles ukendt til Europas mest omtalte mand.

Så firkantet kan 43-årige Sebastian Coltescus situation udlægges, efter han tirsdag aften skulle have ageret racistisk mod Istanbul Basaksehir og forårsaget en af de største skandaler i Champions League-historien i tyrkernes udekamp mod Paris Saint-Germain.

En kamp, der blev afbrudt efter 13 minutters spil og først færdiggøres onsdag aften med nye dommere.

Ifølge Basaksehir skulle Coltescu have omtalt Basaksehirs assistent, Pierre Webó, som 'ham den sorte', da han skulle oplyse kampens dommer om, hvem der skulle tildeles en advarsel på den tyrkiske bænk. Og på tv-optagelserne fra kampen lyder det også tydeligt, som om han bruger det rumænske ord for sort, 'negru'.

Det fik samtlige spillere til at gå fra banen og i omklædningsrummet - efter at Webo tilsyneladende var blevet vist et rødt kort i forbindelse med en ophedet meningsudveksling på sidelinien.

Tyrkiets præsident Erdogan fordømmer 'racistiske bemærkninger' i skandale-kamp

Sebastian Coltescu i diskussion efter episoden. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Broget fortid

Selvom fjerdedommeren, der også lystrer fornavnet Constantin, er ukendt for de fleste, så har han tidligere bragt sind i kog i hjemlandet.

Han dømte sin første kamp i UEFA-regi i den hedengangne Intertoto Cup i 2006, men allerede i 2007 blev han degraderet af FIFA efter flere dårlige præstationer og efterfølgende rykket ned til den næstbedste række i Rumænien.

Siden er han vendt tilbage til det fineste selskab, men for blot to uger siden fik han voldsom kritik efter en kamp mellem Gaz Metan Medias og Steaua Bucharest.

Den tidligere rumænske dommer og nuværende direktør i klubben FC Vaslui, Adrian Porumboiu, savede ganske enkelt Sebastian Coltescu midt over.

- Hele hans karriere er fyldt med mørke øjeblikke. Han har måske talent, men han skulle måske vælge en anden profession. Musik eller dans. Som dommer skal man være upartisk, lød de hårde ord ved den lejlighed ifølge spanske AS.

Efter racisme-beskyldninger: Champions League-kamp spilles færdig onsdag

Spillerne forlod banen i samlet flok. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Hans cv er da heller ikke spækket med storkampe. Som hoveddommer kan han prale af to Champions League-kvalifikationskampe og syv Europa League-kvalifikationskampe. Derudover har den kun stået på venskabslandskampe, ungdomskampe og kampe i det rumænske ligasystem.

Den rumænske dommer har faktisk dømt på dansk jord. Det gjorde han, da Lyngby for tre år siden blev sendt ud af Europa League-kvalifikationen mod russiske Krasnodar.

Sebastian Coltescu har ikke selv offentligt hverken bekræftet eller benægtet, at han skulle have sagt noget racistisk til Pierre Webó, men UEFA understregede efter kampen, at man har indledt en tilbundsgående undersøgelse af sagen.

Hvis det findes bevist, at han opført sig racistisk, skal han nok ikke forvente at få føjet ret mange kampe til sit cv i europæisk regi.

