Her går de helt amok

Åhhhhhhhhhh Villaaarreeeaaal!!!

Fodboldsultne tv-seere blev tirsdag aften inviteret indenfor i Villarreals omklædningsrum, mens de ekstatiske gulklædte spillere festede på livet løs.

Stemmebåndene var tilsyneladende ikke slidt op efter den samlede 2-1-sejr over Bayern München i Champions League-kvartfinalen. Spillerne sang på livet løs, råbte "åhhh Villarreal" ud i lokalet, Giovani Lo Celso hoppede på skabene, og Étienne Capoue dansede på bordet, mens han svingede en vandflaske.

Humøret var i top.

Se de vilde scener i videoen øverst i artiklen.

Og det kan man godt forstå.

Det spanske mandskab rejste til Tyskland med en 1-0-sejr i bagagen fra det første opgør, og selvom Robert Lewandowski sørgede for spænding syv minutter inde i anden halvleg, hamrede Samuel Chukwueze det afgørende søm i kisten med en scoring i det 88. minut.

- Vi er så glade. Lige siden vi trak Bayern, har vi sagt til os selv, at vi kunne gøre det. Troen og måden, som det her hold konkurrerer på, har hjulpet os til at gøre det, sagde Villarreals Gerard Moreno efter kampen ifølge Ritzau.

Nederlaget har sået tvivl om Bayern-cheftræner Julian Nagelsmanns fremtid i klubben.

Det vurderede den danske fodboldlegende Preben Elkjær i nedtakten i Champions League-studiet på TV3+.