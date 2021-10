Her slutter 21 måneders helvede

21 måneders skadesmareridt er forbi for den norske fodboldstjerne Ada Hegerberg.

Tirsdag aften kunne den norske porfil langt om længe gøre comeback, da hun blev indskiftet for Lyon i Champions League-kampen mod svenske Häcken.

I januar 2020 havde den tidligere vinder af kvindernes Ballon d'Or ødelagt sit korsbånd, hvorfor entréen på det svenske græs var en succesoplevelse i sig selv.

Genoptræningen har budt på flere tilbagefald, og hun har måttet igennem tre operationer, beretter det norske nyhedsbureau NTB.

Men ventetiden og uvisheden er forbi. 78 minutter inde i dysten gjorde Hegerberg comeback. På det tidspunkt førte Lyon med 3-0, hvilket også blev slutresultatet.

Ada Hegerberg gør sig klar til et længe ventet comeback. Foto: Adam Ishe/Ritzau Scanpix

På den måde blev det på alle kanter en positiv aften for den norske stjerne, der allerede inden kampen havde været et samtaleemne set i lyset af mulighederne for en mulig tilbagvenden.

Lyon-træner Sonia Bompastor indikerede forud for opgøret, at man var opmærksom på ikke at gå for hurtigt frem.

- Vi er meget glade for at have hende tilbage i truppen efter det lange fravær. Hun er klar til at være en del af gruppen, fordi hun er så stærk mentalt og fysisk. Men efter så langt et fravær, kræves der noget tålmodighed, sagde Bompastor.

Hegerberg skiftede til Lyon i 2014 og har siden været med til at vinde det franske mesterskab seks gange samt Champions League fem gange.

Hun stoppede med at spille på det norske landshold i 2017 blandt andet i protest mod Norges Fodboldforbund (NFF), da hun ikke mener, at forbundet behandler kvindefodbold godt nok.