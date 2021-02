Herlig melding: Klar til gigant-brag

Barcelona har på dagen kunne præsentere, at både Martin Braithwaite og Gerard Pique er klar til tirsdagens Champions League-møde med Paris Saint-Germain

Champions League er tilbage, og det er med et stort brag af en 1/8-finale tirsdag aften, hvor storklubberne fra Barcelona og Paris Saint Germain tørner sammen.

Her er der desuden mulighed for, at Martin Braithwaite kan komme i aktion igen efter en skadespause på en uges tid.

Det melder den catalanske storklub på dens hjemmeside, hvor truppen til PSG-kampen er blevet præsenteret.

Danskeren må dog tage til takke med en plads på bænken.

Her kan man se den danske landsholdspiller, men han bliver alligevel overskygget af forsvarsgeneralen Gerard Pigue, som ligeledes er tilbage.

Han har været ude med en skade siden november, men er nu endelig tilbage.

Der bliver da også peget på, at man i sidste uge tilpassede træningen til, at Pique kunne blive klar til kampen mod Paris-klubben.

Foto: Tim Clayton/Corbis via Getty Images/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke blevet muligt for Ronald Araujo at få styr på sin skade. Derimod har man fundet plads til B-holds-spilleneOscar MIngueza og Inaki Pena

For Braithwaites vedkommende var han ude i La Liga-kampen mod Alaves og i midtugens pokalkamp mod Sevilla.

Men nu er han altså til rådighed igen for Ronald Koeman til kampen, som efterhånden er blevet en klassiker i Champions League-sammenhæng.

De to hold mødtes tilbage i 2017 i ottendedelsfinalen, hvor PSG havde vundet hjemme med 4-0, og på mirakuløs vis gik Barcelona alligevel videre efter en 6-1-sejr på hjemmebane.

Forholdet mellem Barcelona og PSG stikker dog dybere end dén kamp.

Han blev skurken: - Ikke fair

983 dage i helvede: Frygtede ikke at kunne gå igen