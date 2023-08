Historisk aften i København: Kendte strømmede til

For første gang nogensinde kunne FCK melde udsolgt til en europæisk kvalifikationskamp i Parken.

Flere end 36.000 fans var onsdag på plads, da FC København tog imod de polske mestre Rakow Czestochowa til den sidste af to kvalifikationskampe til Champions League. Cirka 380 af dem var medrejsende fans fra Polen.

Flere kendte havde naturligvis også fundet vej til kæmpebraget. Blandt andre TopGunn og forud for kampen var han ikke i tvivl.

- Selvfølgelig går FCK videre. FCK er København, det er topfedt.

Højt humør

Og det var generelt tonen, da Ekstra Bladet mødte flere af de kendte FCK-fans. Der blev troet på det.

- Vi vinder 2-0, meldte Mads Steffensen blandt andre, mens FCK-ikonet Flemming Østergaard var tilfreds med minimum uafgjort.

Og med 1-0-sejren i forrige uge i Polen kunne FCK nærmest ikke have et bedre udgangspunkt.

- Det er en kæmpe kamp, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at klare den, fortalte Jacob Neestrups på tirsdagens pressemøde forud for kampen.

Det vil være første gang nogensinde et dansk hold kvalificere sig til Champions League-gruppespillet to sæsoner i streg, hvis det lykkedes FCK at kvalificere sig.

Med andre ord. Der var rigtig meget på spil i et udsolgt Parken onsdag aften.

Blandt andet også 120 millioner kroner.

For så stor er forskellen på at skulle spille Europa League-gruppespil og Champions League-gruppespil.

For med sejren mod Sparta Prag var mindst en plads i Europa League-gruppespillet allerede sikret, og her er indtægterne er steget hen over årene, så FCK vil være sikret et beløb i niveauet 100-130 mio. kr.

Champions League giver til gengæld minimum 260 mio. kr.

Før kampen fortalte Københavns Politi til Ekstra Bladet, at der var fred og ro i København og omkring stadion forud for kampen, selvom det kunne voldsomt, når politi-bilerne skulle frem og tilbage.

Så mens roen var til stede uden for kridtstregerne, blev slaget slået indenfor.

Det var onsdag klokken 21, at bolden trillede i nationalarenaen. Og du kan finde kampens resultat på EB.dk.