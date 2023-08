Historisk aften venter i København

Der bliver smæk på i og omkring Fælledparken i aften.

Og skal du død og pine ud i trafikken på Østerbro, så lad være. Bliv hjemme og tag snakken med din ven eller mor over en trådløs forbindelse.

For FC København melder udsolgt til Champions League-kvalifikationskampen mod polske Raków. Det er i omegnen af 36.000 fodboldfans, der skal til og fra Øster Allé. Det er første gang, københavnerne kan gøre det til en kvalifikationskamp.

Og så er der DHL-stafetten.

Den finder sted lige overfor Parken. Og her er der også ved at være sved på panden. For begivenheden skriver historie lige netop i aften.

Det fortæller Lars Nissen, der er eventchef i Sparta Atletik & Løb, til Ekstra Bladet.

- Normalt ligger vi et sted mellem 25.000 og 30.000, men lige netop i dag runder vi de 30.000. Og det har vi ikke oplevet før, siger han.

- Aldrig før?

- Nej.

Har prøvet det før

- Så vi er lidt mere obs i dag end andre dage, siger han med et grin.

Men derudover synes han underligt afslappet, da Ekstra Bladet fanger ham.

Han erkender, at han har travlt. Det kan ikke være anderledes, når man har så mange mennesker igennem på fem dage. Men kampen i Parken er egentlig ikke noget, der for alvor har gjort ham søvnløs om natten.

FC København fører 1-0 fra den første kamp i Polen, og det skal gerne gå lidt bedre end i weekenden mod Silkeborg... Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Vi er i god dialog med både politiet og Parken, og vi tager det egentlig stille og roligt. Vi har før prøvet både koncerter, landskampe og FCK-kampe, og det er alt sammen forløbet supergodt, siger han.

Nu er det så heller ikke fordi, de polske gæster fra Raków vælter København. Der kommer 380.

Politiet står klar

Og de er altså hjerteligt velkomne til stafet i Fælledparken, siger Lars Nissen.

- Selvfølgelig er vi opmærksomme, og bliver der pres på, træder politiet til og hjælper os. Men normalt hygger folk sig, og vi er ganske trygge ved, at det skal være her, siger han.

FC København har opfordret sine fans til, at de benytter sig af Øster Allé – ikke Østerbrogade og Gunnar ’Nu’ Hansens Plads.

Udfordringen ligger desuden i, at DHL-stafetten med sin walk-rute bruger stierne på den side af Øster Allé, der ligger ud mod Jagtvej – og altså på samme side af Øster Allé som Parken. Derfor vil den del af Fælledparken også kollidere med fodboldfans, der ankommer til fods og på cykel.

DHL-stafetten begynder kl. 18. Fodboldkampen begynder 21.

