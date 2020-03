Historisk lavpunkt for Mourinho

Tottenham spiller jammerligt for tiden.

Sidste års Champions League-finalister blev tirsdag aften stanget ud af Leipzigs tyre, og det markerede et nyt lavpunkt for Spurs - og et historisk lavpunkt for manager José Mourinho.

Den karismatiske portugiser har nu gået fra banen uden en sejr i seks kampe i streg, og det har han faktisk ikke prøvet i sine 935 kampe som træner. Det fortæller statistik-firmaet Opta.

Derudover blev 3-0-nederlaget mod tyskerne den ottende knock out-kamp i Champions League, hvor Mourinho ikke formåede at føre sit hold til sejr. Den statistik går helt tilbage til april 2014.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Nu har Tottenham kun en ting at koncentrere sig om, nemlig Premier League. De ligger nummer otte og jagter en Champions League-billet til næste sæson.

Femtepladsen kan være nok, hvis Manchester Citys karantæne fra den fornemme turnering bliver fastholdt, men selv det kan blive svært nok.

Den plads indtages i øjeblikket af Manchester United, som Tottenham møder søndag.

Et stort problem

Efter Champions League-exitet gik Tottenham-manageren først i forsvar for sine spillere.

- Hvis jeg skal være kritisk over for mine spillere, holder jeg det internt. De gjorde, hvad de kunne, siger han til BT Sport efter kampen.

- Det er svært for os at score i øjeblikket. De (Leipzig, red.) scorede efter vores første fejl, og så var det svært. Deres fysik er imponerende, og deres forsvarsspillere vinder duellerne.

- De gjorde ondt på os hele tiden, og de fortjente at gå videre, siger José Mourinho.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

'Overvejede at gøre en ende på det hele'

Så meget tjener alle Superliga-trænerne

Skaderne gør ondt på holdet for tiden.

- Der er ingen at skyde skylden på. I alle kampe får vi en knusende skade. Det er historien om denne sæson. Sådan har det været hele vejen. Hvis man ser på vores bænk her til aften, er det svært. Jeg kan ikke skyde skylden på spillerne, siger portugiseren.

Han erkendte over for Sky Sports, at holdet har mange problemer og kom så tilbage til truppens forfatning.

- Alle spillerne på Leipzigs bænk kunne komme på mit hold i øjeblikket. Det er et stort problem.

I tirsdagens andet opgør stod Atalanta for en stor Champions League-bedrift, som du kan læse mere om her.

Der trækkes lod til kvartfinalerne 20. marts.

Se også: Dansk vidunder smadret: Fod spist indefra

Se også: Fodboldstjerne køber Danmarks dyreste rækkehus