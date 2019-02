Historisk VAR-afgørelse i Champions League

Real Madrid står med gode kort på hånden for at avancere til kvartfinalerne i Champions League efter den første ottendedelsfinale mod Ajax.

De seneste tre sæsoners vindere af turneringen kunne rejse fra Amsterdam med en 2-1-sejr, selv om det hollandske hjemmehold var bedst i store dele af opgøret.

Real Madrid viste dog klasse og kynisme, da Marco Asensio scorede tre minutter før tid - mens Kasper Dolberg symptomatisk for hjemmeholdet brændte en kæmpe chance i tillægstiden.

I næsten hele første halvleg var det spil til et mål. Ajax pressede højt, og det havde Real Madrid svært ved at tøjle.

Ajax kom til flere gode muligheder og var tæt på en scoring, da Dusan Tadic sled sig forbi Sergio Ramos, men hans flotte afslutning prellede af på stolpen.

I det 38. minut fandt halvlegens højdepunkt sted, og det viste sig samtidig at være et historisk et af slagsen.

I flere minutter troede Ajax-spillerne og de mange fans i Amsterdam, at hjemmeholdet endelig havde fået fuldt udbytte af det vedvarende overtag.

Et hovedstødsmål af Nicolás Tagliafico efter et hjørnespark nåede at blive fejret, inden dommer Damir Skomina kiggede sekvensen igennem igen på video.

Da Skomina kom tilbage på banen, dømte han offside, fordi Dusan Tadic i sekvensen inden scoringen var for langt fremme, da han forstyrrede Real-målmand Thibaut Courtois.

Det var første gang i Champions League-historien, at VAR blev benyttet for at omstøde en kendelse.

Dommer Skomina og hans team gik til pause med en stor pibekoncert.

Dommeren var meget i fokus i aftenens kamp imellem Ajax og Real Madrid. Foto: Ritzau Scanpix

I anden halvleg kunne Ajax ikke holde den samme høje kadence, og det udnyttede Real Madrid til at være flittigere gæster i Ajax-enden end før pausen.

Efter en time tog det spanske storhold tilmed teten på måltavlen, da Karim Benzema tordnede bolden i kassen efter et kontraangreb. Den 18-årige brasilianer Vinicius Junior stod for forarbejdet til målet med flere gode driblinger.

Ajax havde fortsat svært ved at finde melodien fra første halvleg, og i en offensiv satsning blev Lasse Schöne pillet ud til fordel for Kasper Dolberg.

Hurtigt blev Dolberg noteret for en afslutning, og efter hans indtræden kom Ajax bedre.

Et kvarter før tid kom Ajax-belønningen i form af en fortjent udligning. En evigt aktiv David Neres strøg atter afsted på kanten, og med et perfekt fladt indlæg fandt han Hakim Ziyech, som let omsatte chancen til 1-1.

Det hele endte alligevel med en kold dukkert for hollænderne, for i det 87. minut dirigerede Marco Asensio et fremragende indlæg af Daniel Carvajal i mål.

I det tredje minut af tillægstiden fik Kasper Dolberg alletiders mulighed for at udligne, men danskeren fik ikke sendt en ordentlig afslutning mod mål alene med Thibaut Courtois.

Se også: Eriksen i hopla: Danskerklub slagtet