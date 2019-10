Historisk ydmygelse: Sagde intet til spillerne

2-7.

Efter at have ført 1-0 leverede sidste sæsons Champions League-finalister Tottenham et episk kollaps.

Bayern München ydmygede englænderne på hjemmebane, og resultatet viste mere end tydeligt, at der er noget helt galt i London-klubben.

Tottenham har generelt fået en elendig sæsonstart, og manager Mauricio Pochettino har længe haft svært ved at skjule sin utilfredshed med især klubbens ageren på transfermarkedet.

Men tirsdag aften ville han ikke rase. Han lod endda være med at tale med sine spillere, da de gik i omklædningsrummet efter kampen.

- Nu handler det om at holde sammen. Vi kan ikke tale nu. Vi er alle skuffede. Men vi må forholde os roligt. Efter et resultat som dette skal der ikke råbes, når følelserne er uden på tøjet, sagde han på pressemødet efter kampen.

Flere spillere i Tottenhams trup har længe været på vej væk, men det er ikke lykkedes at få gennemført den ønskede reformation af holdet. Og det har skabt uro. Som i danske Christian Eriksens situation, hvor han langt fra ligner en mand med en fremtid i Tottenham.

- Det kommer til at være en svær sæson. Det sagde jeg til jer for flere måneder siden. Efter Champions League-finalen blev det kapitel lukket, og klubben har brug for at starte et nyt. Nederlaget kommer ikke til at ændre min mening. Først og fremmest skal man vise sin kvalitet som en mand. Vi skal gå det i møde som mænd, være stærke og ændre denne følelse, lød det fra argentineren.

Christian Eriksen kom på banen i anden halvleg uden at gøre en forskel. Foto: Ritzau Scanpix

'Hvad foregår der?'

Den tidligere Tottenham-spiller og nuværende fodboldekspert Jermaine Jenas var i chok efter kampen.

- Du bygger ikke et fantastisk stadion for at blive smadret 7-2 - uanset, hvor gode Bayern er. Hvad foregår der på den bane? Det er den type resultat, hvor du kigger dig omkring i omklædningsrummet og stiller spørgsmål. Gør de, hvad der forventes af dem? Lige nu siger måltavlen nej, lød det fra Jenas., der kalder det et 'wake-up call' for klubben.

Generelt bimler og bamler alarmklokkerne i de engelske medier. The Mirror stiller spørgsmål ved Pochettinos fremtid i klubben, det samme gør lokalavisen London Evening Standard, hvor skribenten Dan Kilpatrick mener, at det nu for alvor er i orden at spørge, om Pochettino er manden, der kan løse problemerne i Tottenham.

Mens Tottenham-fans havde en hård aften, kunne rivalerne fra Arsenal godte sig. Klubbens tidligere spiller Serge Gnabry var nemlig hovedårsagen bag ydmygelsen med hele fire mål for Bayern, og det blev markeret med en lille stikpille til Tottenham på Instagram.

- Nordlondon er rød, skriver han med henvisning til Arsenals røde farver.

2-7-nederlaget var historisk af flere årsager. Blandt andet var det første gang, at et engelsk hold tabte med en femmålsmargin i en europæisk turnering på hjemmebane.

