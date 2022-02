Historiske høvl: Aldrig sket før

'Masterclass'

'Stor lektion'

'Sporting blev tæsket'

Sådan lyder overskrifterne hos de portugisiske medier efter Manchester Citys 0-5-rundbarbering af Sporting, der fandt sted tirsdag aften i den portugisiske hovedstad Lissabon.

I Portugal bøjer man sig i den grad for overmagten og ser ikke den store grund til at nedgøre hjemmeholdet, der ellers fik historiske høvl.

Det var nemlig første gang, et udehold havde en føring på fire mål eller mere efter de første 45 minutter i Champions Leagues knockout-fase, fortæller statistikfirmaet Opta.

Efter kampen forsøgte Manchester City-manager Pep Guardiola at være trøstende over for modstanderen. Vurder selv, om det lykkedes.

- Vi så i de første fem minutter, hvor gode Sporting er, og forskellen mellem de to hold er ikke 5-0. Tro mig, lød det fra spanieren.

Skuffelsen var stor i Portugal. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Det engelske tophold har før set skræmmende ud i denne fase Champions League og så vinket farvel til turneringen i næste moment, men denne gang kan det måske blive anderledes.

- Jeg ved ikke, hvem der skal slå dem, sagde Peter Schmeichel i det amerikanske Champions League-studie på CBS, da han så sit tidligere hold i Portugal blive sat på plads af holdet, hvor han afsluttede sin karriere.

Sporting ser næppe frem til returopgøret 9. marts, men den almindelige fodboldseer kan se frem til mere guf fra verdens bedste klubturnering onsdag aften, hvor RB Salzburg møder Bayern München og Inter tager imod Liverpool.

