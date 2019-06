Hun stjal billedet under CL-finalen

Millioner af Liverpool-fans er nok ikke i tvivl om, at 2-0-sejren over Tottenham i champions League-finalen var en fest. Og millioner af Tottenham-fans var i helt modsatte lejr.

For den neutrale tilskuer var billedet et lidt andet.

Kampen var ikke just rig på underholdning - om end en enkelt episode satte lidt kolorit på tilværelsen.

For i det 18. minut blev spillet kortvarigt afbrudt, da en nydelig ung dame løb på banen i en dragt, der ikke overlod meget til fantasien.

Hendes navn er Kinsey Wolanski, og det var ikke så mærkeligt, at hendes dragt var påtrykt teksten 'Vitaly Uncensored'.

Det refererer således til Wolanskis kæreste, Vitaly Zdorovetskiy, som for for alvor blev kendt, da han løb på banen i VM-finalen i 2018 i hjemlandet.

Det røg han i fængsel for, men det bremsede ham ikke. Han har senere løbet på banen i NBA-finalen og i MLB-finalen (baseball).

Selv om han gør det for at få et adrenalin-rush, så er hans ansigt formentlig så kendt, at han til Champions League-finalen måtte få en stand-in til at gøre det.

Wolanski, der som andre baneløbere ikke blev filmet nævneværdigt af tv-kameraerne, blev i øvrigt prompte indfanget og behørigt eskorteret uden for banen på Wanda Metropolitano i Madrid.

På hendes instagram-profil fremgår det, at hun blev ført til en politistation, som hun senere forlod. Påklædningen var stadig den samme på det tidspunkt, hvorfor Wolanski,tiltrak sig en hel del opmærksomhed på vej ud i Madrids natteltiv.

Du kan se billeder fra hendes flugt og tilfangetagen under finalen herunder:

Kinsey Wolanski nåede ikke langt - men undgik dog at blive nedlagt og slæbt væk i føregreb, som man ellers tidligere har set det. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens der stadig var frit løb. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Cirka hertil nåede Wolanski,, inden en vagt fik tag om hende. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Så slutter festen for Kinsey Wolanski, der dog ikke ser ud til at være bekymret over det. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Der var masser af tid til at vinke til tilskuerne på vejen ud. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

