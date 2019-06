Hun stjal billedet under kedelig finale

Millioner af Liverpool-fans er nok ikke i tvivl om, at 2-0-sejren over Tottenham i champions League-finalen var en fest. Og millioner af Tottenham-fans var i helt modsatte lejr.

For den neutrale tilskuer var billedet et lidt andet.

Kampen var ikke just rig på underholdning - om end en enkelt episode satte lidt kolorit på tilværelsen.

For i det 18. minut blev spillet kortvarigt afbrudt, da en nydelig ung dame løb på banen i en dragt, der ikke overlod meget til fantasien.

På dragten var påtrykt teksten 'Vitaly Uncensored', der refererer til russiske Vitaly Zdorovetskiy, som for for alvor blev kendt, da han løb på banen i VM-finalen i 2014 i hjemlandet.

Det røg han i fængsel for, men det bremsede ham ikke. Han har senere løbet på banen i NBA-finalen i basketball og i MLB-finalen baseball.

Selv om han gør det for at få et adrenalin-rush, så er hans ansigt formentlig så kendt, at han til Champions League-finalen måtte få en stand-in til at gøre det.

Den unge dame, der som andre baneløbere ikke blev filmet nævneværdigt af tv-kameraerne, blev i øvrigt prompte indfanget og behørigt eskorteret uden for banen på Wanda Metropolitano i Madrid.

Du kan se billeder fra hendes flugt og tilfangetagen herunder:

Den unge kvinde nåede ikke langt - men undgik dog at blive nedlagt og slæbt væk i føregreb, som man ellers tidligere har set det. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens der stadig var frit løb. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Cirka hertil nåede blondinen, inden en vagt fik tag om hende. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Så slutter festen for kvinden, der dog ikke ser ud til at være bekymret over det. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Der var masser af tid til at vinke til tilskuerne på vejen ud. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

