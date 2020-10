Hvem er størst? Ordkrig i nat

Ronaldo ude af kampen mod Barcelona og Messi

Hvem er den største spiller nogensinde, Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi?

På engelsk bruger man betegnelsen GOAT som forkortelse for 'greatest of all time', og i nat tog diskussionen yderligere en drejning.

På grund af coronavirus var Cristiano Ronaldo således ikke med, da Juventus tog imod Messis Barcelona i Champions League og tabte 0-2.

Ved midnatstid kort efter kampen valgte Barcelonas Twitter-profil at stikke lidt til rivaliseringen.

- Vi er glade for, at I kunne se GOAT på banen, Juventus, lød det fra officiel Barcelona-hold og tweetet var ledsaget af en kysse-smiley og et stort foto af Messi, der i øvrigt scorede målet til 2-0.

Juventus var dog ikke meget mere end en time om at komme med et tilsvarende kækt svar i ordkrigen.

- I har formentlig kigget i den forkerte ordbog. Vi viser jer den rigtige, når vi mødes på Camp Nou, skriver den officielle Juventus-profil.

Messi jubler efter scoring. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Næste kamp mellem Barcelona og Juventus i Champions League spilles 8. december, og her må Ronaldo formodes at være med.

Han blev første gang testet positiv 13. oktober, og siden har han ikke kunnet fremvise en negativ coronatest.

På kampdagen følte Ronaldo sig ellers rask.

- Føler mig rask og godt tilpas. Forza Juve, skrev Ronaldo, inden han raste over selve testen.

- PCR-testen er noget lort, skulle Ronaldo også have skrevet på Instagram.

Og ud fra videoerne ser han også ret kampklar ud.

Juventus ligger efter to kampe stadig på andenpladsen med tre point, da Ferencvaros og Dynamo Kiev spillede uafgjort i gruppens anden kamp, og dermed ligger skidt til i kampen om de to pladser videre i turneringen.

