Hvor er Sisto?

FC Midtjylland gæster Atalanta i Champions League tirsdag aften, men bliver det med eller uden Pione Sisto?

Midtjyderne har endnu ikke offentliggjort deres trup til kampen, men på et pressemøde mandag blev cheftræner Brian Priske spurgt, om Pione Sisto er rejst med til Italien.

Ifølge Herning Folkeblad, som stillede spørgsmålet, er der rygter om, at den dygtige kantspiller ikke er rejst med sydpå.

Men det ville Brian Priske ikke kommentere.

- Som altid offentliggør vi truppen i morgen, lød det fra Brian Priske på mandagens pressemøde.

- Vi er kommet herned for at spille en vigtig kamp, og forberede os, som vi plejer at gøre. Vi har taget de folk med, som er tilgængelige, og i løbet af i morgen offentliggør vi den trup, vi har med.

I tirsdagens kamp mod Atalanta skal FC Midtjylland forsøge at sikre deres første point i Champions League, efter at de har tabt deres første fire kampe i årets gruppespil.

I alle de fire kampe er Pione Sisto startet inde, dog uden mål eller assist hidtil.

FC Midtjylland er helt sikkert uden Evander, der er blev nægtet indrejse til Italien, samt karantæneramte Erik Sviatchenko.

Jens-lys Cajuste er også blevet hjemme, da han ikke er raskmeldt oven på sin positive coronatest.

