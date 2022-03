Hylder 18-årig dansker: - En kæmpe oplevelse for ham

Det var ganske enkelt et møde med overmagten.

Sådan beskriver Red Bull Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen tirsdagens dyst mod Bayern München i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Sydtyskerne vandt med hele 7-1 på hjemmebane og avancerer med samlet 8-2.

Den danske landsholdsspiller påpeger dog, at han og holdkammeraterne aldrig gav op, selv om måltavlen kunne indikere det modsatte.

- I dag mødte vi en modstander, der var på et helt andet niveau. Vi havde nogle chancer, men hvis man ikke scorer på dem alle, så får man det svært, siger Rasmus Nissen Kristensen til Sky Austria ifølge uefa.com.

- Vi gav alt ude på banen, men det var bare ikke nok. Resultatet havde ikke noget med attitude, fokus eller taktik at gøre. Bayern var bare bedre i alle aspekter, det er forklaringen, siger backen fra Brande.

Rasmus Nissen Kristensen roser sin danske holdkammerat. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Det var hans unge landsmand Maurits Kjærgaard, der fik reduceret for Red Bull Salzburg i anden halvleg.

- Alle ved, hvor stort et talent Maurits er. Det var en kæmpe oplevelse for ham at komme ind og score et mål i dag. Han har udviklet sig sindssygt meget på det sidste, og han tager hele tiden skridt frem.

- Det er ikke det sidste, vi har set til ham. Han er allerede god, men jeg tror, at han bliver endnu bedre, siger Rasmus Nissen til TV3+.

18-årige Maurits Kjærgaard scorede sit første Champions League-mål. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Salzburg-keeper Philipp Köhn mener, at han og holdkammeraterne kan se tilbage på Champions League-sæsonen med stolthed, selv om den endte med en syngende lussing.

- Lige nu er vi virkelig skuffede. Men resultatet blev, som det blev, og det må vi affinde os med.

- Men derudover kan vi være stolte af vores sæson i Champions League. Vi har været det første østrigske hold til at kvalificere os til knockoutfasen. Nu har vi fokus på at vinde ligaen og pokalturneringen, siger målmanden til Sky Austria.

Rasmus Nissen er af samme opfattelse.

- Indtil i dag har vi gjort det fremragende. Vi gik videre fra gruppespillet, og det var kæmpe stort. Vi skal også være stolte over, at vi havde fået et godt resultat med til München fra den første kamp. Nu blev vi klædt af i 90 minutter, men ellers gjorde vi det godt i syv kampe, siger han til TV3+.