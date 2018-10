Hylder Eriksen trods kæmpe-kiks: - Han er sååå god!

Som dansker kunne man løfte armene, da det i aftes kom frem, at Christian Eriksen var blevet sin skade helt kvit og derfor startede inde i Champions League-udekampen mod PSV.

Det var fra kampens start ikke til at se, at den danske landsholdspiller har siddet ude i knap en måned. Den tidligere Middelfart-dreng tog i vanlig stil dirigentstokken og var med i begge Tottenhams scoringer med en tredjesidste fod til 1-1-målet samt en assist til 1-2-målet.

Eriksen strøg om sig med lækre pasninger kampen igennem, men en enkelt aktion satte dog skår i glæden set med rød-hvide briller.

En fejlaflevering fra danskeres fod i det 79. minut betød nemllig, at bolden blev opsnappet på midten, hvorefter PSV-målscorer, lynhurtige Hirving Lozano, blev spillet fri i dybden. Her blev Spurs-keeper, Hugo Lloris, fanget på mellemhånd og et mistimet indgreb af verdensmesteren betød, at han måtte se resten af kampen på en tv-skærm under tribunen.

En klar fejl af Eriksen, som altså få minutter efter slukøret måtte konstatere, at PSV-udligningen blev en realitet, da angriberen Luuk de Jong i kampens døende minutter gjorde det til slutresultatet 2-2.

Danskerdominans

Dagen derpå kunne man som klaphatte-bærer fristes til at frygte, at fejlen var af så tilpas afgørende karakter, at det ville afspejle vurderingerne af spilleren negativt. Det er imidlertid ikke tilfældet, da danskeren i høj grad hyldes som kampens oplevelse.

Det bliver han blandt andet på fodboldmediet football.london, hvor den vævre kreatør bliver fremhævet som bedste mand for Spurs, hvilket kvitteres med den højeste karakter på London-mandskabet - 8 ud af 10.

- Tilbage i start-11'eren og hans aflevering skar PSV-forsvaret op, så Trippier kunne spille Lucas fri for åbningsmålet. Han modtog bolden fra Trippier i starten af anden halvleg, men målmanden reddede skuddet fra en ellers god skudposition. Det kompenserede han for med et smukt indlæg til Kane, som med hovedet kunne sørge for Spurs' andet mål. At han forærede bolden væk, som førte til Lloris' røde kort, forhindrede ham i at få 9, skriver mediet.

Artiklen fortsætter under billedet

En enkelt fejl var ikke nok til at dumpe danskeren. Foto: John Thus / Ritzau Scanpix

Og det stopper ikke her. På det britiske medie Express bliver Eriksen ligeledes fremhævet og tildelt Tottenhams højeste karakter - 7 ud af 10.

- Et kærkomment syn bandt Tottenhams angreb sammen. Hans klasse og indflydelse var synlig i glimt kampen igennem, skriver mediet om danskeren.

Også The Independent tildeler Eriksen kampens højeste karakter - ligeledes 7 ud af 10. Her var fodboldjournalist Jack Pitt-Brooke under kampen da også begejstret for danskeren.

Christian Eriksen is sooo goood. This is his first start after a month out and he's running the game. Pre-assist and an assist. — Jack Pitt-Brooke (@JackPittBrooke) 24. oktober 2018

- Christian Eriksen er sååå goood. Det er hans første kamp i en måned, og han styrer kampen. Tredjefod samt en assist, skrev han.

Den udtalelse blev bakket op af andre i og omkring det engelske fodboldmiljø - blandt andre fodboldskribenten Tom Williams.

Christian Eriksen has got a better left foot than some left-footed players. — Tom Williams (@tomwfootball) 24. oktober 2018

- Christian Eriksen har en bedre venstrefod end venstrefodsspillere, skrev han.

Tottenham Hotspur får mulighed for at revancere det uafgjorte resultat, når de tirsdag 6. november tager imod PSV Eindhoven på Wembley.

Se også: Salah er tilbage: Liverpool storsejrede i Champions League

Se også: Barcelona er tæt på CL-avancement efter sejr uden Messi

Se også: Eriksen efter 2-2 mod PSV: Skuffende at vi smed det væk

Se også: Eriksen bag to Tottenham-scoringer - men kæmpe fejl kostede