Hylder Kjær trods tre mål imod

En stor Champions League-aften for AC Milan var det uden tvivl efter så mange års fravær på den store scene, men resultatet blev ikke som håbet for italienerne.

Med 3-2 nappede Liverpool en vigtig sejr på Anfield, men trods de tre mål imod så stod den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, skarpt, vurderer Gazzetta dello Sport.

Simon Kjær scorer syv ud af ti på deres karakterskala, og kun keeper Mike Maignan er højere vurderet end Milan-forsvareren for italienerne.

Der blev kæmpet en vis legemsdel ud af bukserne i den medrivende kamp. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ekstrem FCM-plan: Sådan bliver de blandt de 50 bedste

Kjær bliver fremhævet som en, der kan i de store kampe, og der er også referencer til hans monsterpræstation mod Manchester United på Old Trafford, hvor han scorede. Det var han såmænd også lige ved, men der blev flaget for offside.

På Liverpool-holdet er det kun Jordan Henderson, der er vurderet højere end danskeren.

- Det var fortjent, men vi havde ti minutter, hvor AC Milan ændrede hele kampen, sagde Jürgen Klopp om den smalle sejr, der ad flere omgange var i fare.

Inden opgøret havde Kjær fået ekstraordinær ros fra netop Klopp, hvilket du kan læse mere om her.

AC Milan var tilbage i Champions League efter hele syv års fravær, og de er også oppe mod Porto og Atletico Madrids i den benhårde gruppe B.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Løfter sløret for Laudrup-pjæk

Simon Kjærs far, Jørn, må have haft en speciel aften, eftersom han er kæmpe Liverpool-fan - Læs mere her