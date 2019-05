Hylder nye superhelte: - Det mest utroligt umulige comeback!

Se også: Vildt drama - hattrick sender Tottenham i finalen

For anden aften i træk spillede et hold sig i Champions League-finalen efter at have været bagud med 0-3.

Tottenhams afgørende mål til 3-2 efter at have tabt 0-1 hjemme kom næsten seks minutter inde i overtiden og overgik om muligt dramaet fra dagen før, da Liverpool sendte Barcelona ud. Dagen derpå bliver Mauricio Pochettinos tropper hyldet i de engelske aviser.

- Spurs giver ikke op. Pochettino giver aldrig op. Ofte har de set ud til at være ude af denne Champions League og hver gang overlever de, lyder det fra Daily Telegraphs Jason Burt.

- Helte er opstået. Nye helte eller superhelte, som Pochettino kalde dem alle, men det var Mouras aften, lyder det.

- Hvilken fantastisk finale det bliver. To fremragende, modige hold ledet af to karismatiske ledere.

- Pochettino og Klopp er beslægtede ånder i den måde, de forbinder deres spillere med fansene og den energi og sjæl, de bringer. De styrer to hold, der er mentalitetens monstre, lyder det i avisen.

Hos The Sun skriver Neil Ashton også om en 'episk aften' for Tottenham.

- Dette var en ekstraordinær aften for Spurs, der producerede det mest utroligt umulige comeback, lyder det.

- At gøre det væk hjemmefra og nede 0-3 samlet er virkelig noget specielt. Det er, som chefen Mauricio Pochettino proklamerede, et mirakel. Engelsk fodbold er tilbage, lyder det.

Hos Daily Mail skriver Sam McEvoy også om det utrolige comeback under overskriften 'Thank you football'.

Her fokuserer man på manager Pochettino.

- En følelsesladet Mauricio Pochettino var rørt til tårer på banen ved slutfløjtet, efter Tottenham sikrede en plads i finalen.

- Efter at været løbet ind på banen kollapsede Pochettino på sine knæ, før han græd af glæde efter at have stået i spidsen for et utroligt comeback, lyder det.

Også hos Metro, The Times, Daily Express og The Guardian rammer Tottenhams triumf forsiderne. Og særligt hattrick-helten Lucas Moura hyldes naturligvis.

Finalen mellem Tottenham og Liverpool spilles 1. juni på Atletico Madrids hjemmebane i den spanske hovedstad. Uanset hvad er den spanske dominans brudt, og vinderen bliver engelsk for første gang siden Chelseas triumf i 2012.

