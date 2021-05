Hylder sublim AC: Satte ikke en fod forkert

Andreas Christensen får som resten af Chelsea-mandskabet store roser med på vejen efter sejren over Real Madrid

Der var ikke andet end god stemning i Chelsea-lejren onsdag aften, da de blå havde spillet sig i klubbens tredje Champions League-finale siden 2008.

En af grundpillerne i triumfen på 2-0 over Real Madrid (3-1 samlet) var Andreas Christensen, der udgjorde midterforsvaret sammen med Thiago Silva.

Og det var en optræden, han efterfølgende kunne være godt tilfreds med.

Der var det gule kort efter 39 minutter, men ellers en god aften for manden fra Lillerød.

Medierne i England er også godt tilfredse.

- Danskeren var i kompromisløs form. Tog sig godt af Hazard i indledningen og fik siden et gult kort, skriver The Guardian og giver ham et syv-tal på en karakterskala, der løber til 10.

'Endnu en overlegen kamp'

Football London har fundet et ni-tal frem og kalder hans form ’sublim’ under Thomas Tuchels ledelse:

- Endnu en overlegen kamp. Han satte ikke en fod forkert og fik Benzema til at ligne en veteran, skriver mediet.

The Independent noterer sig også, at danskeren havde godt styr på især Hazard, når belgieren luskede rundt på banen, hvilket må siges at være gode takter forud for EM-kampen i Parken om en måneds tid.

Og sådan fortsætter de med at rose ham.

Evening Standard:

- Gik ned i nogle tacklinger i begyndelsen for at markere sig og gav aldrig Real tid og plads til at komme i tempo.

'Markant forbedret under Tuchel'

CBS Sports giver en lidt dybere analyse af danskeren og hans udvikling:

- Hans blik for spillet er blevet markant forbedret under Tuchel, og han udvikler sig til den spiller, han tidligt i karriere så ud til at blive. Han holder elegant på bolden med stor selvtillid men forsvarer stærkt og kommer sjældent skidt ud af dueller, skriver mediet.

Mens statistiksitet Squawka med et otte-tal kalder hans optræden 'ekstremt stærk', synes Telegraphs udsendte, at tacklingen på Mendy, der udløste det gule kort, så nervøs ud.

- Men holdt stort set Hazard fra noget som helst på den sidste tredjedel af banen. Spillede enkelt og effektivt, skriver avisen og giver ham et syv-tal.