Hylder vild bedrift: - Jeg ringer til Messi

Bayern München vandt torsdag VM-finalen for klubhold og dermed deres sjette turnering på stribe efter også at have vundet Bundesligaen, Champions League, DFB-Pokal samt den tyske og den europæiske Super Cup over det seneste år.

Dermed har de kopieret den bedrift, som Josep Guardiolas Barcelona præsterede i 2009 som de første i verdenshistorien.

- Kæmpe tillykke til hele Bayern-familien med den store succes med VM-guld og seks titler, siger Guardiola i en lykønskningsvideo til Bayern på Twitter.

- Vi er så stolte, jeg er så stolt, kæmpe tillykke til alle, specielt Hans Flick, spillerne og staben med den utrolige ting.

- Men jeg vil sige til Hansi, at I er altså det andet hold til at vinde seks titler på stribe.

- Før jer var der et andet hold, Barcelona...så måske kan jeg ringe til Messi og vennerne, så vi kan spille en kamp om den syvende titel. Fortæl mig hvornår og hvor, og så vil vi være der, siger Guardiola spøgefuldt.

Guardiola og Messi hjemførte mange titler sammen. Foto:Manu Fernandez/AP

Guardiola var selv træner for Bayern München fra 2013 til 2016 og var i sin første sæson tæt på at lave seks titler på stribe. Jupp Heynckes havde vundet The Treble i 12/13-sæsonen, og Guardiola hjemførte klub-VM og den europæiske Super Cup, men tabte så den tyske Super Cup til Dortmund.

Husker du Barcelonas 2009-hold? Fra holdet i Champions League-finalen er kun Lionel Messi, Sergio Busquets og Andres Iniesta stadig aktive. De to førstnævnte i Barcelona, mens Iniesta er anfører i japanske Vissel Kobe.

Guardiola har altid været vild med Messi

