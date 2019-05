Hyldes i Holland: Lasse i kongerækken

Johan Cruijf Arena (Ekstra Bladet): Tidligere tiders danske skoleelever og nutidens hollandske Ajax-fans har en ting til fælles.

De skal lære den danske kongerække. I gamle dages folkeskole var det ikke så svært, når man først havde passeret middelalderen.

Christian, Frederik, Christian og så videre.

I Amsterdam har de danske konger andre fornavne. Her er det Søren, Frank, Jan og Michael, der har spillet sig ind i den hollandske fodboldhistorie med mindeværdige præstationer for den hæderkronede fodboldstolthed, Ajax. Og ja. En vis Christian med efternavnet Eriksen optræder også på listen over danske midtbanekonger i Amsterdam.

De danske midtbanekonger i Ajax Søren Lerby, i Ajax 1975-83: Fem mesterskaber Frank Arnesen, i Ajax 1975-83: Tre mesterskaber, en pokaltitel Henning Jensen, i Ajax 1979-81, et mesterskab Jan Mølby, i Ajax 1982-84: Et mesterskab, en pokaltitel Michael Laudrup, i Ajax 1997-98: Et mesterskab, en pokaltitel Christian Eriksen, i Ajax 2010-13: Tre mesterskaber, en pokaltitel Lasse Schöne, 2012-: To mesterskaber, en pokaltitel Vis mere Luk

En liste, der i aften kan endnu et navn tilføjet. Lasse Schöne og holdkammeraterne er nemlig kun en kamp fra en eventyrlig finale i Champions League bare en sæson efter, at holdet røg ud i kvalen til Nicklas Bendtner og Rosenborg.

Og den 32-årige veteran har en stor aktie i den præstation, vurderer Sander Zeldenrijk, der er chefredaktør for det officielle Ajax-medie, Ajaxlife.

- Lasse har stadig kvaliteterne til at afgøre kampene for Ajax. Du kan sige, at det var et vanvittigt mål, han scorede i Madrid, men han har nogle særlige tekniske evner, og kan gøre noget, de andre ikke kan. Han er ved at komme op i årene, men Lasse er stadig meget vigtig, selvom han ikke spiller kampene til ende, fortæller Ajax-redaktøren, som trods de rosende ord ikke lægger skjul på, at Schöne næppe kunne vente længere på det, der kan blive karrierens største højdepunkt.

- Han er blevet utrolig vigtig, særligt i de europæiske kampe. Han er startet inde i rigtig mange kampe i denne sæson, men han bliver også oftere skiftet ud, hvilket er logisk på grund af hans alder. Det så man senest i den første semifinale, siger hollænderen og forklarer videre.

Lasse Schöne er et stort navn i Ajax. Foto: IMAGO

- I London blev kampen mere fysisk, da Sissoko kom ind, og så var der brug for spillere med mere power. Han er en af to kontrollerende spillere bag Donny van der Beek, og måske har kampene i Europa vist, at det kan være farligt, når holdet mister bolden, men han er stadig en rigtig god spiller, vurderer Sander Zeldenrijk, der ikke er i tvivl om, at Lasse Schöne ikke er den største dansker, som har optrådt i den berømte Ajax-trøje.

- Jeg har ikke selv set Lerby, Arnesen og Mølby, men da jeg begyndte i Ajax, havde vi Michael Laudrup.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Christian Eriksen er den bedste spiller af de to, men jeg er meget spændt på, hvordan han spiller, når han når den samme alder som Lasse har nu, lyder det fra redaktøren af Ajaxlife,

Danske semifinalister i Champions League/Europa Cup’en for Mesterhold Johnny Hansen, Bayern München, 1974, 1976, to finalesejre Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, 1977, 1978, tabte finale, tabte semifinale Carsten Nielsen, Borussia Mönchengladbach, 1978, tabte semifinale Birger Jensen, Club Brugge, 1978, tabte finale Jan Sørensen, Club Brugge 1978, tabte finale Henning Jensen, Ajax, 1980, tabte semifinale Frank Arnesen, Ajax, 1980, tabte semifinale Søren Lerby, Ajax, 1980, tabte semifinale Kenneth Brylle, Anderlecht, 1982, tabte semifinale Per Frimann, Anderlecht, 1982, tabte semifinale Lars Bastrup, Hamburger SV, 1983, vandt finale Henrik Andersen, Anderlecht, 1983, tabte semifinale Morten Olsen, Anderlecht, 1983, tabte semifinale Lars Lunde, Bayern München, 1987, tabte finale Ivan Nielsen, PSV Eindhoven, 1988, vandt finale Søren Lerby, PSV Eindhoven, 1988, vandt finale Jan Heintze, PSV Eindhoven, 1988, vandt finale Brian Laudrup, Bayern München, 1991, tabte semifinale Brian Laudrup, AC Milan, 1994, tabte finale Michael Laudrup, FC Barcelona, 1994, vandt finale Peter Schmeichel, Manchester United, 1997, 1999, tabte semifinal, vandt finale Jon Dahl Tomasson, AC Milan, 2003, 2005, vandt finale, tabte finale Thomas Helveg, AC Milan, 2003, vandt finale Martin Laursen, AC Milan, 2003, vandt finale Jesper Grønkjær, Chelsea, 2004, tabte semifinale Daniel Agger, Liverpool, 2007, tabte finale Nicklas Bendtner, Arsenal, 2009, tabte semifinale Lasse Schöne, Ajax, 2019, ? Kasper Dolberg, Ajax, 2019, ? Rasmus Nissen, Ajax, 2019, ? Christian Eriksen, Tottenham, 2019, ? Vis mere Luk

Uanset, om vi spiller os i finalen eller ej, så har Lasse været utrolig vigtig med sin erfaring. Det var han allerede, da holdet spillede sig i Europa League-finalen, og jeg synes, at vi er de moralske vindere, hvis vi spiller os i finalen, siger Sander Zeldenrijk.

- Vi skal nyde momentet, for jeg er ikke sikker på, at det sker igen lige foreløbig. Men uanset, hvordan det går mod Tottenham, synes jeg, at vi har haft en fantastisk sæson. Det er ligesom VM i 1974. Det er ikke altid vinderne, man husker bedst bagefter, lyder det med klassisk hollandsk selvforståelse.

