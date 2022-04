Hyldes over hele Europa

Det var endnu én af de aftener, hvor man sad og sukkede af glæde over kærligheden til fodbolden.

To hold med læssevis af meget, meget dygtige fodboldspillere, der ville ud over stepperne og score nogle mål.

Og det gjorde de så.

4-3 til Manchester City over Real Madrid i den første af to Champions League-semifinaler.

Kampen bliver hyldet på kryds og tværs af kontinentet.

Franske RMC Sport kalder kampen for 'et totalt skørt scenarie, der bestemt ikke kan have skuffet nogen'.

Corriere dello Sport i Italien får både 'City-show' og 'Benzemagic' med i samme overskrift, mens kollegaerne hos Tuttosport skriver, at det er fodbold, der har kurs direkte i himlen.

L'Équipes forside torsdag viser et billede fra kampen under overskriften: 'Just crazy', mens Daily Mirror i England skriver 'MADness' med underrubrikken: 'City tager snæver føring med til returkampen efter en vild kamp og en panenka af Benzema. Kom bare med returkampen!'

