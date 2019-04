I hører mig ikke: - Jeg har givet op

Den tidligere FCK'er Andre Bergdølmo har opgivet at fortælle den norske fodboldverden, hvad de kan lære af Ajax

I 2015 gik norske Molde videre i Europa League på bekostning af Ajax. Det samme gjorde Rosenborg i august 2017, men halvandet år senere er Ajax pludselig et af Europas fire bedste hold.

Den tidligere FCK- og Ajax-spiller Andre Bergdølmo er ham, der skal forklare Ajax-fremskridtet i norske medier.

- Måske vi i Norge skal se lidt mere på, hvad de gør dernede. Det er detaljer, der er forskellen, men der er så mange detaljer, at jeg ikke orker at nævne dem alle, siger Bergdølmo til VG.

- Men der er ingen grund til, at Ajax skal klare det, og ikke os i Norge.

- Men os i Norge er ikke i nærheden. Vi er ikke nok interesseret i, hvad de gør. Jeg har givet op.

- Ingen af mine forsøg er blevet hørt. Jeg får mange likes fra journalister og andre, men ingen fodboldfolk er interesseret i det, jeg prøver at få frem. Vi sidder ikke med facit i Norge, siger Bergdølmo.

Bergdølmo før en kamp for FCK mod Ajax. Foto: Jan Sommer/Polfoto

For to år siden var samme Bergdølmo fremme i norske medier med budskabet om, at norske spillere behøver bedre fodboldforståelse.

Netop denne fodboldforståelse som Ajax stillede op med mod Juventus.

- Det er sådan, de har trænet, siden de var syv år. Kulturen er så stærk og god, at de holder fast i denne stil, siger nordmanden.

47-årige Bergdølmo var i FCK fra 2005 til 2007 og i Ajax fra 2000 til 2003. Efter karrieren har han trænet ungdomshold i Lillestrøm og førsteholdet i Kongsvinger, men er nu konsulent og muskelterapeut.

