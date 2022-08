Ikke hans drømmegruppe

FC København har fået en svær gruppe i Champions League.

Torsdag aften blev der trukket lod til gruppespillet i verdens største klubturnering, hvor de danske mestre endte i gruppe med Manchester City, Sevilla FC og Borussia Dortmund.

To timer før den nervepirrende lodtrækning landede FCK i Roskilde Lufthavn efter onsdagens Champions League-triumf i Tyrkiet.

Ude foran lufthavnen fik Ekstra Bladet talt med FCK-cheftræner Jess Thorup, der ikke lagde skjul på, hvilke mandskaber han helst ville trække.

- Jeg vil helst møde Frankfurt, Liverpool og Shakhtar Donetsk, fortalte cheftræneren før lodtrækningen.

Men Thorup fik altså ikke sin drømmegruppe. I stedet bliver det de engelske mestre og to stærke mandskaber fra henholdsvis Spanien og Tyskland, der skal gæste Parken.

Jess Thorup havde håbet på en anderledes lodtrækning. Foto: Ritzau Scanpix

Lyden af Champions League

Da FC København og Jess Thorup landede i Roskilde torsdag aften, var det med den ikoniske Champions League-melodi i lufthavnen.

For der var nemlig sat en soundboks op, hvor melodien blev afspillet igen og igen og igen. Og det bemærkede Jess Thorup skam også.

- Det var fanstastisk. Vi havde den (melodien, red.) også, da vi kom ind i flyveren, da vi lettede fra Tyrkiet.

- Det var en fantastisk fornemmelse ovenpå en super præstation af drengene i går aftes (onsdag, red.).

- Der har jo været meget snak om, at du skulle fyres fra FC København. Hvor meget betyder triumfen over Trabzonspor for dig?

- Det har været et projekt, vi har været igennem i halvandet års tid. Der har været mange, der har tvivlet, men når man kigger tilbage på de sidste par måneder, har vi formået at vinde det danske mesterskab.

- Nu er vi kommet i Champions League-gruppespillet, som ikke er sket siden 2016. Jeg synes, vi har vist, at vi er på vej i den rigtige retning, men vi er ikke i mål med det, vi vil.

Det bliver 6. eller 7. september, at Thorup og co. spiller deres første opgør i Champions League-gruppespillet.

