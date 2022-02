Inter-træner peger på nederlag som sæsonens bedste indsats

Inter skal hive en stor præstation op af hatten, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at gå videre fra Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Onsdag aften tabte de italienske mestre 0-2 hjemme til Liverpool, men det var ikke på grund af en mangelfuld præstation, mener Inter-træner Simone Inzaghi.

- Det er svært at kommentere på kampen efter sådan et nederlag. Jeg er stolt af, hvad drengene præsterede her til aften. Vi spillede en rigtig god kamp, særligt de første 25 minutter af anden halvleg, hvor vi helt klart fortjente et mål.

- Fodbold bliver afgjort af de små detaljer, og Firminos hovedstød gjorde hele forskellen. Men præstationen bør give os masser af selvtillid, for vi spillede en flot kamp, lyder det ifølge uefa.com fra træneren.

Træneren henviser til scoringen til 1-0, som Roberto Firmino satte ind med et kvarter igen. Siden lukkede Mohamed Salah kampen med målet til 2-0, men Inter kunne nemt have været foran tidligere i kampen.

Et spark på overliggeren i første halvleg fik blandt andet San Siro til at koge.

- San Siro var fantastisk i aften. Fansene støttede os fra start til slut. Jeg er ked af, at det ikke lykkedes os at give dem det resultat, de ville have, men jeg synes, at vi nok spillede vores bedste kamp i sæsonen, når man tænker på det hold, vi var oppe imod, siger Inzaghi.

Man skal ikke undervurdere, hvor vanskeligt det er at få en sejr med hjem fra det historiske stadion, påpeger Liverpools Virgil van Dijk.

- Det er et svært sted at spille. Det er et godt hold med et godt system, og de var svære at bryde ned. Dødbolde var endnu en gang meget vigtige. Det var en solid præstation og et godt resultat at tage med hjem, siger han til britiske BT Sport.

8. marts mødes holdene igen til returopgøret på Anfield.