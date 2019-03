Intet mirakel i Dortmund: Eriksen i CL-jubel

Tottenham og Christian Eriksen vandt 1-0 ude over Borussia Dortmund og er klar til Champions League-kvartfinalen med samlet 4-0

Christian Eriksens Tottenham er med i bowlen, når der i næste uge trækkes lod til kvartfinalerne i Champions League.

Tirsdag aften gjorde Tottenham arbejdet færdigt i ottendedelsfinalen mod Borussia Dortmund. På udebane vandt Tottenham 1-0, og efter en 3-0-sejr i det første opgør er den engelske klub derfor videre med samlet 4-0.

Harry Kane blev tirsdagens matchvinder med et mål i begyndelsen af anden halvleg.

- Først og fremmest er jeg meget lettet efter vores første halvleg. Vi kan være taknemmelige for at have Hugo (Lloris, red.) på kassen, han holdt os inde i det, siger Christian Eriksen til TV3+.

Hvis Dortmund skulle gøre sig realistisk forhåbning om avancement, ville en tidlig scoring have lunet. Uden hverken Thomas Delaney eller Jacob Bruun Larsen i startopstillingen var Dortmund da også det klart bedste hold i første halvleg.

For mens Tottenham mest virkede interesseret i at få tiden til at gå, forsøgte tyskerne ihærdigt at nedbryde den engelske forsvarsmur.

Presset udmøntede sig i flere pæne muligheder. Særligt en dobbeltchance til Julian Weigl burde have udløst en føring til det gulklædte hjemmehold.

I lighed med flere af sine holdkammerater måtte Weigl dog se sig afvist af en vaks Hugo Lloris i Tottenhams mål.

Tre minutter inde i anden halvleg kom så regningen for Dortmunds uskarphed. Harry Kane snød opdækningen, og alene med Roman Bürki viste angrebsstjernen stor træfsikkerhed og bankede bolden i nettet.

Dermed gik Dortmunds mission fra at være svær til umulig. Det tyske hold skulle nu score hele fem gange for at gå videre, men det kom holdet aldrig i nærheden af.

- De døde lidt efter vores mål, siger Eriksen og fortæller også, at det ikke var meningen, at Dortmund skulle have så meget initiativ inden Harry Kanes scoring, siger Eriksen.

- Vores intention var at angribe, men vi sparkede lidt for mange bolde væk og stod meget dybt i forhold til, hvad vi havde regnet med, fortæller danskeren.

Lidt løse muligheder blev det til for Dortmund, der i løbet af anden halvleg sendte klubbens to danskere, Jacob Bruun Larsen og Thomas Delaney, på banen.

Duoen fik dog ikke lavet meget ravage, og derfor var det en udskiftet Eriksen, der kunne juble, da den småkedelige anden halvleg blev fløjtet af.

