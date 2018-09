Eriksen-boss koger efter kollaps: Det er respektløst

For første gang under den argentinske manager Mauricio Pochettino tabte Tottenham tirsdag aften for tredje kamp i træk.

Christian Eriksen havde ellers bragt de engelske gæster foran med 1-0 mod Inter i Champions League-gruppespillet på San Siro, men i kampens døende minutter scorede først Mauro Icardi og senere Matias Vecino, sådan at Inter vandt opgøret med 2-1.

Pochettino havde på forhånd valgt at lade profilerne Toby Alderweireld og Kieran Trippier blive hjemme, og efter kampen blev han så på det obligatoriske pressemøde spurgt ind til, hvorvidt det var en beslutning, som han nu fortrød.

Men det var langt fra et spørgsmål, som argentineren brød sig om:

- De spillede mod Watford og Liverpool. Om jeg fortryder, at jeg lod dem blive hjemme? Wow, det er godt nok et nemt spørgsmål, er det ikke? En nem syndebuk. Det er nemt at tale om de spillere, der ikke er her.

På grund af denne sene scoring af Matias Vecino vandt Inter 2-1, det fik journalisterne til at sætte spørgsmålstegn ved Tottenham-truppen. Foto: Luca Bruno/AP.

- Men jeg synes, at vi skal snakke om fodbold. Fordi jeg ved, at du prøver at få mig til at sige noget, som ikke er positivt. I viser ikke respekt overfor de spillere, der i dag viste sig bedre frem end modstanderen, lød det ifølge Sky Sports fra Mauricio Pochettino, der fortsatte med at lange ud efter de fremmødte journalister:

- Hvorfor vise respektløshed overfor de spillere, som ikke var på banen? I kan bebrejde mig og sige, at mit valg af startopstilling var forkert. Men stop venligst med at tale sådan om de spillere, der ikke spillede, fordi det er min beslutning.

- Vi har 25 spillere. Det ved i godt, men alligevel får jeg et spørgsmål, som indikerer, at man kun kan spille med 11 spillere, og at de resterende 13-14 spillere er dårlige - at de er elendige. Undskyld, men jeg er meget skuffet, fordi jeg respekterer både jer, men også spillerne.

- Når jeg vælger en startopstilling, må i respektere mit valg, fordi jeg er manager. I viser for lidt respekt - både overfor de spillere, der spillede i dag, men også dem som du netop har nævnt.

- Jeg forstår det ikke. Undskyld. I er rare mennesker, men jeg forstår ikke hvorfor. Hvorfor? Det er så svært at være spiller, og det er meget nemmere for mig på sidelinjen. Men jeg løber ingen steder. Det gør bare ondt at høre, at bare fordi et par spillere ikke er her, skal dem, der spiller i stedet, dømmes og ødelægges for at gøre deres bedste. Det er ikke fair, lød det fra Tottenham-manageren.

I den anden kamp i den svære gruppe B vandt FC Barcelona med 4-0 over hollandske PSV Eindhoven.

Christian Eriksen og kompagni skal forsøge at vende skuden på lørdag i Premier League, hvor de besøger Brighton.

