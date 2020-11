Især én beslutning overrasker

Glem for en stund alle transferrygterne og nyd, at en dansker iført Barcelona-trøje nummer ni har succes i verdens bedste klubturnering.

Tre ud af fire mål var Martin Braithwaite involveret i, da Barcelona tirsdag aften slog Dynamo Kiev med 4-0 på udebane i Champions League, selvom hans 'assist' til Sergiño Dest var noget aparte, og det andet mål kom fra straffesparkspletten.

Sikke en aften i Kiev. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

I Spanien er man særdeles overrasket over, at den danske angriber fik lov at sparke, idet Antoine Griezmann var på banen, Franskmanden, der har kæmpet med at finde sit kendte topniveau, er ganske dygtig fra 11 meter-pletten, men brændte dog mod Betis for to uger siden.

- Martin tog ansvar, og Antoine, der ellers havde savnet at sparke straffespark, gav det generøst til ham, skriver Ferran Martinez, som er redaktør for El Mundo Deportivo, der følger Barcelona tæt.

Braithwaite havde selv tilkæmpet sig straffesparket, og kort forinden havde han selv gjort det til 2-0, så presset kunne have været større, end det var i den givne situation.

Barcelonas hold af unge spillere og reserver bliver hyldet på forsiden af den store sportsavis:

Martinez skriver desuden, at kun få har troet på danskeren, der syntes på vej væk i januar-vinduet. Nu er Koemans tillid til ham genoprettet, mener han.

Hollænderen havde sendt den yngste startformation på banen siden 2011, men her trak Braithwaite gennemsnittet op. Og bedømmelsen lød samlet på, at den danske angriber havde spillet sin bedste kamp for klubben.

- Det bør ikke være den eneste gang, Braithwaite finder vej til startformationen, konstaterer Xavier Bosch fra samme avis.

Selv kalder Braithwaite det 'vidunderligt', mens angrebslegenden Preben Elkjær også hyldede ham i Champions League-studiet.

Nu er Braithwaite noteret for tre mål og en assist for Barcelona. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

I flot selskab

Det er langt fra hverdag, at en med dansk pas sætter sig så markant igennem i Champions League. Sidste gang, en dansker var med i tre scoringer, var, da Nicklas Bendtner lavede hattrick for Arsenal tilbage i 2010, hvor Porto blev sat på plads med 5-0 i anden 1/8-finale.

Braithwaite blev desuden den kun fjerde dansker til at score mindst to gange i en Champions League-kamp. De andre er altså Bendtner, Jon Dahl Tomasson for Feyenoord i 2000 og Lasse Schöne for Ajax i 2014.

Med storsejren er Barcelona komfortabelt videre til 1/8-finalen, men de mangler stadig at afgøre kampen om gruppesejren.

Den dyst står mod Juventus, der er tre point efter spanierne, efter de tabte hjemmekampen i Torino med 2-0. Giganterne mødes i sidste runde af gruppespillet.

