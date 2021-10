Iskold i omklædningsrummet: - Skammer I jer ikke?

Staben og spillerne i Manchester United havde angiveligt en alvorssnak i pausen af Champions League-kampen mod Atalanta.

På det tidspunkt var holdet bagud med 0-2 til Atalanta hjemme på Old Trafford, og derfor kan man nemt forestille sig, at stemningen i omklædningsrummet har været oprevet.

Efter kampen fik danske Joakim Mæhle en sludder med superstjernen: Ronaldo blinkede til Mæhle: Det talte de om

Nu beretter det engelske medie The Mirror, hvad der helt præcist blev drøftet i hjemmeholdets omklædningsrum på Old Trafford.

Blandt andet mener mediet at vide, at Bruno Fernandes bad cheftræner Ole Gunnar Solskjær om at lave en ændring i holdets måde at spille på, således portugiserens egen rolle blev mere fri.

Cristiano Ronaldo var ikke tilfreds med holdkammeraterne i første halvleg. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover skriver The Mirror, at Uniteds helt store stjerne Cristiano Ronaldo tog det første ord, da alle mand var på plads, hvor han angiveligt skulle have sagt 'skammer I jer ikke?

Det lader altså til, at flere af holdets profiler har haft meget at skulle have sagt. Samtidig oplyser The Mirror, at Ole Gunnar Solskjær stod for den sidste del af snakken, og her skulle den norske træner have forsøgt at opmuntre holdet og understrege, at der stadig resterede 45 minutter til at få vendt tingene.

Hvor om alting er, så var det i hvert fald et motiveret Manchester United-mandskab, der kom på banen i anden halvleg.

Portugiseren talte med store ord til holdkammeraterne. Foto: Ritzau Scanpix

Her fik de nemlig vendt 0-2-udgangspunktet til en 3-2-sejr, og dermed tog de tre vigtige point i kampen om videre deltagelse i Champions League.

Næste udfordring for Solskjærs tropper er Liverpool, som venter søndag i Premier League.

Frelseren Ronaldo