Islandske mestre venter FCK i CL-kval

Det bliver de islandske fodboldmestre, Breidablik, som FC København skal møde, når de danske mestre træder ind i Champions League-kvalifikationen i anden runde.

Tirsdag aften gjorde Breidablik arbejdet færdigt i første kvalifikationsrunde, da holdet på hjemmebane vandt 2-1 over det irske mesterhold, Shamrock Rovers.

Islændingene vandt det første opgør 1-0 på udebane og er således videre med samlet 3-1.

Jason Svanthorsson bragte Breidablik foran 1-0 efter et kvarter af tirsdagens returkamp, og hjemmeholdet holdt føringen frem til pausen.

Knap et kvarter inde i anden halvleg fordoblede Höskuldur Gunnlaugsson føringen, og Breidablik var således på sikker kurs mod kampene mod FCK.

Det lykkedes kort tid efter for Shamrock Rovers-spilleren Graham Burke at reducere til 1-2 på et straffespark, men tættere på kom irerne ikke.

Breidablik har hjemmebane i det første opgør mod FC København, en kamp som bliver spillet tirsdag i næste uge.

Der er returkamp i København onsdag 2. august.

Også BK Häcken er klar til anden runde i kvalifikationen.

Den svenske klub havde både Mikkel Rygaard og Kristoffer Lund med i hele kampen i 2-0-sejren ude over The New Saints fra Wales.

Dermed gik BK Häcken videre med samlet 5-1 efter to kampe.