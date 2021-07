Istanbul får ny Champions League-finale efter flytninger

Tredje gang er lykkens gang. Det håber de formentlig i Istanbul.

Fredag er den tyrkiske storby nemlig blevet tildelt værtskabet for finalen i Champions League i 2023, som dermed skal spilles på Atatürk Olympic Stadium.

Det skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside.

Det sker, efter at den i sidste sæson blev flyttet væk fra Istanbul og til Porto i Portugal på grund af coronasituationen i Tyrkiet.

I 2019/20-sæsonen blev den også flyttet væk fra Istanbul, fordi Uefa på grund af coronapandemien valgte at afholde et finalestævne, hvor alle kampe blev spillet i Lissabon.

Sankt Petersborg (Krestovsky Stadium), München (Allianz Arena) og London (Wembley) blev i 2019 tildelt finalerne i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

Nu er det besluttet, at finalen i denne sæson bliver spillet i Sankt Petersborg, mens London og München bliver værter i 2024 og 2025.

I 2019 blev det også vedtaget, at Sevilla skulle afholde Europa League-finalen i 2020/21-sæsonen på Ramon Sanchez Pizjuan, Sevillas hjemmebane. Men det ændrede sig - ligesom i Champions League - da finalen i 2019/20-sæsonen blev flyttet.

Den skulle have været spillet i Gdansk i Polen, men blev rykket til Köln. Derfor blev sidste sæsons finale rykket fra Sevilla til Gdansk. I stedet kommer Sevilla i denne sæson til at lægge by til finalen.

Samtidig ligger det fast, at Budapest (Puskas Arena), Dublin (Aviva Stadium) og Bilbao (San Mamés) skal afholde finalerne i henholdsvis 2023, 2024 og 2025.

De to sidstnævnte byer har fået værtskaberne, da de blev nødt til at trække sig som EM-værtsbyer for det netop overstået europamesterskab, skriver Uefa.