- Jeg har ondt af vores fans

Den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm medgiver, at Eintracht Frankfurt tirsdag aften var det næstbedste hold på banen i Champions League-ottendedelsfinalen mod Napoli.

Hjemme på eget græs tabte Frankfurt med 0-2 og får vanskeligt ved at spille sig videre, når der spilles returkamp 15. marts.

- Jeg har ondt på vores fans vegne over, at vi ikke kunne præstere bedre. Vi havde det svært, men Napoli er et af de stærkeste hold i Europa i øjeblikket. De er fulde af selvtillid og taber sjældent.

- Hvis vi skal have mere ud af returkampen, skal vi være rolige, specielt når vi selv har bolden. Vi gav den alt for let væk, siger Jesper Lindstrøm på et pressemøde.

Han mener dog ikke, at man kan stille spørgsmål ved, om de forsvarende Europa League-vindere er berettiget til fortsat at være med i Europas bedste klubturnering.

Annonce:

- Det her resultat handler ikke om, at vi har noget, vi skal lære. Jeg synes, at vi har vist, at vi er i stand til at spille med i den her turnering ved at gå videre til knockoutfasen fra en meget hård gruppe, siger Lindstrøm.

Danskeren blev pillet ud efter 69 minutters spil og var ikke specielt tilfreds med sin egen indsats mod Serie A's tophold.

- Vi spillede ikke på det niveau, vi gerne ville. Heller ikke mig, jeg var for defensiv, siger Lindstrøm i et interview vist på TV3+.

Når Frankfurt om tre uger skal forsøge at lave et mindre mirakel i det sydlige Italien, bliver det uden angriberen Randal Kolo Muani, efter at franskmanden fik rødt kort tirsdag aften.

- Han er en klassespiller, så ham kommer vi til at savne i returkampen, siger Lindstrøm om skarpretteren.