Ole Gunnar Solskjær gad ikke at tale om sin position som manager for Manchester United efter 1-2-nederlaget ude til tyrkiske Basaksehir i Champions League.

- Jeg nægter at kommentere den slags, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge engelske Mirror.

- Det er selvfølgelig tidligt på sæsonen, og der er masser af holdninger derude hele tiden. Og jeg er nødt til at blive ved med at være stærk.

- Jeg er ansat af klubben til at udføre et job, og det gør jeg efter bedste evne sammen med resten af vores stab, siger Solskjær.

Nordmanden erkender dog, at præstationen mod tyrkerne var for dårlig.

- De scorede to mål, som du indkasserer i Europa, hvis du ikke forsvarer godt nok, siger Solskjær.

Basaksehir scorede til 1-0, efter at United havde haft et hjørnespark og glemte at dække op i egen forsvarszone, hvor Demba Ba stod helt alene og fik en friløber.

United mistede bolden og markerede lige så svagt ved tyrkernes andet mål i starten af kampen.

- Det første mål blev scoret, efter at vi spillede kort på et hjørnespark og glemte deres mand på toppen. Det er utilgiveligt.

- Det andet er også, vi var ikke godt nok organiseret til at modstå presset, siger Solskjær.

- Du dukker ikke bare op og får tre point i Champions League. Vi mødte et hold, der var godt organiseret, og vi var ikke gode nok, siger han.

