- Jeg så den mellem veer

Dortmund måtte undvære Thomas Delaney i den første 1/8-finale i Champions League på udebane mod Sevilla.

Noget vigtigere var nemlig ved at ske i den danske stjernes liv.

Delaney og konen Michelle Jensen var i lykkelige omstændigheder, da parret ventede deres første barn.

Han kunne se sine holdkammerater tage et godt udgangspunkt med hjem til Tyskland.

- Jeg sad og så den mellem veer med min kone, og det var en hård start, men jeg synes, at det var et rigtig godt Dortmund-hold, vi så, siger Delaney til TV3 Sport.

Dortmund kom bagud allerede efter syv minutter mod Sevilla, men tyskerne førte 3-1 i pausen efter bl.a. to mål af Erling Haaland. Dortmund vandt kampen 3-2.

Delaney og Michelle Jensen blev forældre kort efter kampen, og landsholdsspilleren var naturligvis lykkelig.

'Livet peaker. Tak for at give mig dette vidunder, Michelle Jensen,' skrev han på Instagram og lagde også et billede op af deres nyfødte datter.

Tirsdag aften er der returkamp mellem Dortmund og Sevilla i Tyskland.

Delaney er udset en plads på den centrale midtbane til opgøret.

