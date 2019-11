Joachim Andersen efter første mål: Nu er skuden vendt

Joachim Andersen skiftede i sommer fra italienske Sampdoria til franske Lyon.

Men klubskiftet blev han Danmarks dyrest handlede fodboldspiller for en sum på omkring 225 millioner kroner.

Tirsdag aften viste han sit værd, da han efter tre minutter pandede Lyon foran med 1-0 hjemme mod Benfica i Champions League. Lyon endte med at vinde opgøret 3-1.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad, og det var oven i købet en utrolig vigtig sejr. Vigtigt mål, der satte gang i det hele.

- Jeg synes, vi spillede en rigtig, rigtig god første halvleg, og jeg føler, jeg har fået vendt skuden lidt, siger Joachim Andersen til TV2 Sport.

Den danske stopper har været lidt inde og ude af holdet, men i de seneste tre kampe er han startet inde for Lyon, som har vundet alle tre - heraf to i den franske liga.

Nu håber han, at Lyon kan gå videre fra Champions League-gruppen, som også tæller RB Leipzig og Zenit.

- Da vi så, hvilken gruppe vi kom i, så var det vores mål at komme videre fra gruppen - det ligger vi godt til lige nu

Et skulderklap

- Vi kan selv afgøre det. Så det er jo, som det skal være. Så det er bare om at gøre vores arbejde nu i de sidste to kampe, siger Joachim Andersen til tv-stationen.

Imens han har spillet for Lyon er han flere gange blevet udtaget til det danske A-landshold, og han satte tidligere på efteråret ord på prædikatet som Danmarks dyreste.

- Det er et skulderklap, men det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Det var jo noget, klubberne forhandlede om. Det var ikke noget, jeg havde indflydelse på.

- Men det er da et skulderklap, at en klub gider at betale den slags penge for mig. Det giver også noget ro, at de har tillid til mig, sagde Joachim Andersen til Ritzau.

