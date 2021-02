Joakim Mæhle: Rødt kort gav Real Madrid initiativet

Atalanta havde fået en lovende start på onsdagens Champions League-ottendedelsfinale hjemme mod Real Madrid, men det røde kort til Remo Freuler spolerede hjemmeholdets taktiske plan efter lidt mere end et kvarters spil.

Det siger den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle, der spillede de første 85 minutter i Atalantas 0-1-nederlag til den spanske storklub.

- Det blev en endnu hårdere kamp, end vi havde forventet. Vi vidste, at det ville blive en hård kamp, men efter 17 minutter fik vi et rødt kort, efter vi begik nogle fejl.

- Det hjalp helt sikkert Real Madrid til at få overtaget, og det blev meget sværere for os, siger Joakim Mæhle i et interview vist på TV3+.

Freuler blev udvist, da dommeren vurderede, at han lavede en nødbremse på Ferland Mendy.

Netop franske Mendy endte med at blive matchvinder, da han minuttet efter Joakim Mæhles udskiftning tordnede et frispark i mål.

Mæhle ser dog stadig lyst på Atalantas mulighed for at lave en overraskelse ved at vende det kedelige udgangspunkt til en samlet sejr.

- Vi kommer ikke til at give op på forhånd. Det kunne man også se i dag (onsdag, red.) efter det røde kort - det var et hårdt slag for os, men alle blev ved med at løbe og kæmpe for holdet.

- Vi er bagud 0-1, men vi kan helt sikkert rejse dertil og få et godt resultat. Vi vil opsøge vores chance for at gå videre i turneringen, siger nordjyden.

Der er returopgør i Madrid 16. marts.