Jon Dahls rædselskamp: Den vil jeg aldrig se igen

Den nuværende Malmö-cheftræner Jon Dahl Tomasson havde i sin karriere som spiller selvsagt flere forskellige kampe, som han ikke ser tilbage på med glæde. Dog er der en, som den tidligere landsholdsspiller aldrig vil se igen.

Det fortæller han i et interview med det italienske medie Tuttomercatoweb.

Hvis man er Milan-fan, så har man måske allerede gættet, at det er Champions League-finalen fra 2005 mellem milaneserne og Liverpool, der er i tankerne på Tomasson, hvor italienerne var foran med 3-0 ved pausen, men i anden halvleg lykkedes det for modstanderne at udligne til 3-3 og senere vinde efter straffesparkskonkurrence.

- Det er helt klart det værste minde fra min tid i Milan. Da jeg scorede på mit straffespark, så troede jeg, at vi ville komme til at vinde, men få minutter efter var det hele væk, siger han og fortsætter:

- Vi var helt ødelagte efter det nederlag. Jeg har aldrig haft modet til at se kampen igen, og jeg kommer aldrig til at gøre det, lyder det fra Jon Dahl Tomasson.

I løbet af tiden i Milan lykkedes det dog for ham at vinde fem trofæer med klubben, som blandt andet tæller det italienske mesterskab i 2004 og Champions League i 2003, hvor man slog Juventus i finalen.

Som træner har Jon Dahl senest vundet det svenske mesterskab med Malmö FF.