Journalist kunne ikke styre sig: Anholdt under fodboldkamp

Et velkendt mantra blandt fodboldjournalister, men det er værd at bemærke sig, at øvrige love og regler skam også gælder på de områder på diverse fodboldstadions, der er forbeholdt pressen. Og de regler blev angiveligt brudt under kampen mellem hollandske Ajax og græske PAOK i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften.

Mens et drama udfoldede sig på banen, skete det samme på pressepladserne, hvor en græsk journalist blev bedt om at forlade stadion i Amsterdam af Ajax-officials. Det skriver det hollandske medie AT5.

Hvad journalisten gjorde, vides ikke, men det blev angiveligt så omfattende, at det hollandske politi anholdt og tog den græske journalist med sig med begrundelse i 'at forstyrre husfreden'. Det bekræfter en talsmand for politiet.

Dramaet på banen endte med en 3-2-sejr til Ajax, der går videre i Champions League-kvalifikationen. Den første kamp i Grækenland endte 2-2.

