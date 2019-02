Journalist til grin efter CL-sejr

På pressemødet efter Tottenhams 3-0-sejr over Dortmund i Champions League bad Mauricio Pochettino en journalist om at stille sit spørgsmål igen, men denne gang på engelsk.

En helt reel forespørgsel, når nu ikke manageren forstod meningen.

Problemet var bare, at journalisten allerede talte engelsk. Pochettino, der selv er fra Argentina, kunne simpelthen ikke forstå, hvad den udenlandske journalist sagde.

Flere gange måtte han spørge sin sidemand, hvad journalisten spurgte om, til stor morskab for flere af de tilstedeværende. Mindre sjovt har det nok været for journalisten, der gjorde sit bedste for at få svar på sit spørgsmål.

I sidste ende lykkedes det dog Mauricio Pochettino at forstå, hvad journalisten spurgte om, og den populære cheftræner gav da også et kækt svar tilbage.

Se hele den akavede episode i videoen over artiklen

Se også: Bale risikerer monster-karantæne efter jubelscene

Se også: Legendarisk Manchester United-træner død