Jubel og fordømmelse: Svensk miniput chokerer Arsenal

Nede 0-3 efter hjemmekampen havde ingen - heller ikke spillerne selv - levnet Östersunds FK en chance for at slå Arsenal ud af Europa League torsdag aften.

Men den nordsvenske klub chokerede det engelske storhold og kom foran 2-0 i første halvleg, før Arsenal fik afværget katastrofen med en reducering, så svenskerne kun vandt 2-1 i London. Men manager Arsene Wenger har formentlig flere gange undervejs spurgt sig selv, om det var okay at udtage lidt af et B-hold mod de svenske sensationsjægere.

Reaktionerne efter kampen spændte fra engelsk banden til svensk jubel og ærgrelse.

Den tidligere Manchester United-stjerne Roy Keane kaldte på ITV anfører Jack Wilshere for 'planetens mest overvurderede spiller'.

- Hvor skal jeg starte? Arsenal er et fint eksempel på, hvordan du IKKE må starte en kamp. De var ikke klar og kom ud med en dårlig attitude. Der var ingen energi, ingen sult. I sådan en situation kigger du efter seniorspillere, der går forrest som eksempel, sagde han og hånede altså Wilshere.

- De var heldige med resultatet.

Roy Keane kaldte efter kampen anfører Jack Wilshere for 'planetens mest overvurderede spiller'. Foto: Ritzau Scanpix

Også den gamle Arsenal-kæmpe Martin Keown var kontant:

- Det var pinligt at se holdet punktere på den måde.

Arsene Wenger nøjedes med at sige, at 'det er bedst ikke at sige så meget i aften'.

Han og spillerne blev fulgt af en pibekoncerten fra det halvtomme Emirates Stadium, da kampens slovakiske dommer fløjtede til pause.

Fansene havde været vidner til en flok uengagerede Arsenal-spillere, der var nede med 0-2 mod de svenske miniputter efter to mål på to minutter midt i første halvleg.

Efter sløset forsvarsspil bragte Hosam Aiesh svenskerne på 1-0, før Ken Sema med råstyrke og et rapt fodskiftede stod bag 2-0-scoringen.

Arsène Wenger havde formentlig uddelt en skideballe af en anden verden i pausen til sine højtlønnede spillere. I hvert fald kom Arsenal-spillerne ud til anden halvleg med en bedre attitude.

Det gav bonus i halvlegens første angreb, for her fik Arsenal reduceret ved forsvarsspilleren Sead Kolasinac. Han listede med frem i feltet og udnyttede en chance efter dårligt svensk forsvarsspil.

Det tvang Östersunds-spillerne til at skulle score to gange for at fuldbyrde en historisk fodboldsensation.

Med ukuelig optimisme forsøgte det undertippede hold at drible og kombinere sig til chancer, men det momentvis gode spil gav ikke udbytte i form af flere mål.

Selv om det ikke blev til avancement, kan holdet rejse stolt hjem til skisportsbyen, hvor temperaturen fredag forventes at være ti grader under frysepunktet.

- Jeg er rigtig stolt af spillerne. At spille, som vi gjorde, kræver mod. Vi spillede rigtig god fodbold mod et klassemandskab, lyder det fra Östersunds FK's engelske træner, Graham Potter.

Efter et 0-3-nederlag hjemme i Sverige så det på forhånd svært ud for Östersunds FK i 16.-delsfinalens returopgør.

Men det afskrækkede ikke de svenske miniputter. Og efter 23 minutter havde de med to scoringer lige efter hinanden bragt sig foran med 2-0.

- Vi havde snakket om at forsøge at vinde kampen og så håbe på et mirakel. Ved 2-0 tænkte jeg, at vi havde chancen, siger Graham Potter.

Han mener, at Arsenal ikke undervurderede modstanderen.

- Det er uretfærdigt over for mine spillere at sige. Det hold, som Arsenal startede med, viser, at de tog os alvorligt og havde respekt for os. Men vi spillede fantastisk i første halvleg, siger Östersunds-træneren.

Den svenske forsvarsspiller Tom Pettersson mener også, at Östersunds kan rejse stolte hjem fra London efter 2-1-sejren.

- Vi tror altid på os selv. Uanset hvor højt bjerget er, så klatrer vi op. Men vi nåede ikke helt toppen. Vi gav det et godt forsøg, og de fik lov til at svede lidt, lyder det fra Tom Pettersson.