Jubler over sønnens CL-scoring: Kom til at gnide chili con carne i øjet

Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

Alexander Sørloth var transfervinduets store angriberindkøb i RB Leipzig, men han havde spillet næsten 500 minutter for holdet, før han scorede sit første mål. Det var til gengæld et godt timet et.

Der stod 3-3 i onsdagens Champions League-kamp mod Istanbul Basaksehir, da stadionuret passerede de 90 minutter. I overtiden dukkede Sørloth op og sikrede sit hold en vigtig sejr - og sig selv en vigtig scoring.

Han var så lettet over endelig at komme på tavlen, at det føltes, som om han smed flere kilos vægt af skuldrene, fortalte han bagefter, og hjemme i Norge sad far Gøran Sørloth og blev så rørt, at han ikke tænkte sig ordentligt om.

- Det her er den mest værdifulde scoring i hans karriere, både for ham og for klubben. Nu går det godt. Der kom en lille tåre i min øjenkrog, og jeg har lavet chili con carne her til aften, så da jeg skulle tørre tåren væk, kom der bare endnu flere tårer, griner Gøran Sørloth til VG.

I slutminutterne scorede Sørloth til 3-4. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Alexander Sørloth var ikke den eneste skandinav, der kom på tavle for RB Leipzig i kampen. Yussuf Poulsen bragte holdet foran og spillede hele kampen.

Med sejren og de tre point lagde Leipzig pres på Manchester United og Paris Saint-Germain forud for sidste runde i gruppespillet. Alle tre hold har nu ni point. I sidste runde møder Leipzig netop United, mens PSG spiller mod Istanbul Basaksehir.

I mellemtiden venter dog endnu en storkamp for Poulsen, Sørloth og co. De møder Bayern München i Bundesligaen på lørdag.

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet++. Få adgang her.

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

Stjernen er ude: Nu skal du gå efter hende

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'