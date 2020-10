Jürgen Klopp overgiver sig: Respekt, FC Midtjylland

Liverpool-manager Jürgen Klopp havde efter den snævre sejr over FC Midtjylland masser af plads til at udvise storsind i forhold til den danske præstation i 2-0 nederlaget på Anfield.

To spillere toppede i FC Midtjyllands flotte præstation

Klopp anerkendte uden forbehold, at FC Midtjylland havde givet hans mandskab en stor udfordring.

- Jeg er ikke overrasket. Det er ikke et lille hold. Hvis folk tror det, så giver det mulighed for i kampene at vise, hvor stor en klub man er. Det var det som FC Midtjylland viste i aften, og jeg håber alle så det. Respekt, sagde han og tilføjede i samme forbindelse:

- Jeg tror ikke de er vant til at spille den type presspil over 90 minutter i Danmark ret ofte, men det klarede de i aften.

- Jeg sagde til mine kolleger uden for for lidt siden, at FC Midtjylland kom for at bevise noget i aften - og det gjorde de, sagde Jürgen Klopp.

Hvad betyder Champions League-gruppespillet for FC Midtjyllands efterår i Superligaen? Klaus Egelund kommer med dommen. Billeder/Produktion: Ritzau Scanpix/Maya Westander

Også 'Respekt' fra Ekstra Bladets sportschef Allan Olsen tilføjet et meget vigtigt 'men'...

- De kan være en virkelig akavet modstander, og det var de for os i aften. Det var ikke så vanskeligt at spille sig ud af det høje pres, men det kneb efterfølgende for os med at finde de rette løsninger på midten.

- Det kan godt være min skyld grundet de mange ændringer på holdet. Vi var muligvis ikke tålmodige nok eller hurtige nok. Det var fodboldmæssige udfordringer, som de tvang os ud i og de kom frem til tre rigtig store chancer, sagde Jürgen Klopp.

FC Midtjyllands næste modstander er Ajax næste uge på MCH Arena. Hollænderne fik sit første point i gruppen tirsdag aften ude mod Atalanta via 2-2.

Anders Dreyer kom frem til to kæmpechancer på Anfield uden at score. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

