Juventus sikrer førsteplads med smal CL-sejr over Atlético

Juventus sikrede sig både avancement og førstepladsen i gruppe D, da holdet tirsdag aften tog imod Atlético Madrid i Champions League-gruppespillets næstsidste runde.

Torino-klubben vandt opgøret med 1-0. Dermed har Juventus 13 point efter de fem første kampe, hvor det er blevet til fire sejre og en uafgjort.

Atlético skal derimod stadig ud at kæmpe for avancement i sidste spillerunde.

Nederlaget tirsdag betyder, at spanierne har syv point på andenpladsen i gruppen. Det er blot et enkelt point mere end Bayer Leverkusen, der er nummer tre.

Cristiano Ronaldo startede trods lidt skadesproblemer inde for Juventus, men det blev kollegaen i front, Paulo Dybala, der sørgede for det italienske mål i første halvlegs tillægstid.

Og det var et fantastisk et af slagsen. På direkte frispark fra en yderst spids vinkel formåede argentineren at skrue bolden over forsvarsmuren og Jan Oblak i Atlético Madrid-målet.

Det blev kampens eneste scoring, selv om Álvaro Morata havde en stor mulighed for at udligne for Atlético dybt inde i overtiden. Spanieren fik et indlæg serveret for fødderne lige foran mål, men fik ikke ramt bolden.

Tidligere tirsdag udspillede Lokomotiv Moskva sin rolle i denne sæsons Champions League, da holdet på hjemmebane tabte med 0-2 til Leverkusen.

Dermed er det russiske hold sikker på at slutte sidst i gruppe D, selv om der stadig mangler en spillerunde.

I sidste runde tager Atlético Madrid hjemme imod Lokomotiv Moskva, mens Juventus besøger Bayer Leverkusen.

Begge kampe spilles 11. december.

