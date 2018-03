Juventus-træner om lodtrækning: - Real er tilbage fra ferie

I den franske by Nyon blev der fredag trukket lod til kvartfinalerne i Champions League.

Lodtrækningen formede sig sådan, at kvartfinalerne byder på en gentagelse af sidste års finale, når Juventus tørner sammen med vinderen fra de seneste to sæsoner, Real Madrid.

Det kan Juventus-træner Massimiliano Allegri ikke være helt tilfreds med, da han inden lodtrækningen udtalte stor respekt for kongeklubben fra Madrid.

- Real Madrid er klar favorit, fordi holdet bliver bedre og ikke længere kan vinde ligaen. Jeg vil ikke støde nogen, men jeg mener, at efter tre måneders ferie er de begyndt at spille fodbold, sagde Allegri ifølge AFP.

3. juni sidste år tværede madrilenerne Juventus ud med 4-1 blandt andet på baggrund af to scoringer fra den portugisiske stjernespiller Cristiano Ronaldo.

Real Madrid-direktør Emilio Butragueno tror dog ikke, at det bliver to lette kampe mod italienerne.

- Det bliver en meget speciel kamp. Juventus har en konkurrencementalitet. Juventus spillede mod Tottenham, som havde ekstraordinære resultater, og til trods for besværligheder gik Juventus videre, siger Butragueno til AFP.

I et andet opgør bliver det en ren engelsk duel, når Liverpool møder Manchester City. En lodtrækning som Liverpool-manager Jürgen Klopp næsten havde forudset.

- Jeg har sagt det før, og det er stadig sandheden; Det er altid mere almindeligt, at man møder sin nabo i en lodtrækning.

- For at være ærlig gør det mig ikke så meget. Det er ligesom tidligere. Vi tager, hvad vi kan få. Nu er det Manchester City. Let's go!, siger Jürgen Klopp til Uefa.

Det er klubbernes første indbyrdes opgør i europæisk sammenhæng, men det er to mandskaber, der kender hinanden særdeles godt.

- En meget svær modstander. Vi skal spille mod et Premier League-hold, hvilket ikke er noget, man ønsker, når man spiller i Champions League.

- Vi kender hinanden meget godt, så det gør det endnu sværere, siger Manchester Citys fodbolddirektør, Txiki Begiristain.

I de to sidste opgør i kvartfinalerne skal Roma møde Barcelona, og Sevilla tørner sammen med Bundesligaens suveræne tophold, Bayern München.

Sådan så det ud, da Real Madrid og Juventus tørnede sammen i Champions League-finalen sidste år:



