Kaba kan kopiere historisk FCK-bomber

KABA-LEN GÅR OP: Efter en problematisk start i FC Midtjylland begynder Sory Kaba for alvor at ligne en bomber, før Atalanta gæster MCH Arena i Champions League

HERNING (Ekstra Bladet): Siden Sory Kaba ankom til Superligaen har sammenligningen med Dame N’Doye ligget lige for.

Store, robuste angribertyper med rødder i det vestlige Afrika. Dame N’Doye 1,86 meter fra Senegal. Sory Kaba lige fem centimeter højere og fra nabolandet Guinea.

Sory Kaba har imidlertid haft svært ved at leve op til navnkundige N’Doyes dominans i FCK-dragten.

Evnerne i luftspillet matcher slet ikke det forventede, når højden tages i betragtning, og ofte virker FCM’s spidsangriber til at bruge for mange kræfter alle andre steder end der, hvor målene scores.

Når FC Midtjylland i aften træder ind i Champions League, er der imidlertid noget, der indikerer, at tingene er ved at forløses for ulvenes frontløber.

Kaba har krammet på FCK, som han har scoret fire gange mod. Foto: Ernst van Norde

Han var kampens oplevelse i weekenden mod OB med mål og oplæg. Han scorede i sidste uge for sit landshold mod Kap Verde.

Og da FC Midtjylland tog turen ind i Champions League var Kaba en nøglefigur i den overdådige anden halvleg mod Young Boys og hans udligning mod Slavia Prag ansporede den forrygende slutspurt i 4-1 sejren (så negligerer vi lige det brændte straffespark).

- Jeg tror, vi alle har haft en stor tro på og også tålmodighed med Kaba. Vi i den sportslige sektor er ikke så overraskede over, at det har taget lidt tid. Der er noget at vænne sig til, når man kommer til et nyt land og en anden spillestil, konstaterede FCM-træner Brian Priske på pressemødet før braget mod Atalanta.

Dame N'Doye er en bomberlegende i FCK, men det startede også tungt for ham i sin tid. Foto: Lars Poulsen

Sory Kaba ser faktisk ud til at emulere den udvikling, som Dame N’Doye gik gennem i FC København. Senegaleseren skulle faktisk runde 60 kampe i løvedragten, før han for alvor begyndte at bombe.

Dame N’Doye lå på skaldede fem Superliga-scoringer, da han havde spillet 40 kampe for FC København. Til sammenligning er Sory Kaba en sand succes med syv scoringer i den bedste danske række.

Dame N'Doye vs Sory Kaba Dame N’Doye 13 mål i de første 40 FC København-kampe Kamp 1-10 2 mål (Superliga), 2 mål (pokal) Kamp 11-20 2 mål (Superliga), 4 mål (CL-kval) Kamp 21-30 1 mål (Superliga), 1 mål (CL-kval) Kamp 31-40 1 mål (Europa League) Kamp 41-50 3 mål (Superliga), 3 mål (Europa League) Kamp 51-60 4 mål (Superliga) Sory Kaba 10 mål i de første 41 FC Midtjylland-kampe Kamp 1-10 2 mål (Superliga), 1 mål (EL-kval) Kamp 11-20 2 mål (Superliga) Kamp 21-30 3 mål (Superliga) Kamp 31-40 1 mål (CL-kval) Kamp 41- 1 mål (Superliga) Vis mere Luk

Historien har givet Dame N’Doye en placering blandt de farligste angribere i Superligaen. Men det var de færreste der havde forudset, at han ville nå 90 scoringer i landets bedste række, da han havde spillet lige så mange kampe i FCK-trøjen, som Sory Kaba nu har rundet for FC Midtjylland.

Sory Kaba er inde i en målstime. Foto: Lars Poulsen

Derfor giver det mening at drømme om, at kampen mod Atalanta kan være med til at vende Sory Kabas fortælling i FC Midtjylland, så han ender som ulvenes N’Doye.

- Nu begynder det at gå i den retning, som vi alle købte ind på, da vi hentede ham til klubben. Han scorede mod Slavia Prag, han scorede for Guinea senest, og han scorede mod OB. Kaba bliver vigtig, men for mig bliver holdet det afgørende. Vi skal gøre det sammen, sagde Brian Priske.

Tøffes fyringsbarometer: Seks trænere er i fare

FCM-modstander forsvandt helt: Var dybt i kulkælderen

Superligaen Indefra: Scorede Superligaklub for 40 mio. kr.