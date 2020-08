Kæmpe bommert: Bliver Neymar udelukket?

Se også: Kæmpe kaos: Flere kampe aflyst

ESPN har tidligere på måneden beskrevet, hvordan spillere fra Europas største klubber har fået forbud mod at bytte trøjer under Champions League-turneringens Final-8-slutrunde i Lissabon og risikerer 12 dages coronaisolation på hotellet, hvis de gør det alligevel.

Derfor vakte det noget opsigt, da Paris Saint-Germains brasilianske superstjerne Neymar efter tirsdagens semifinaletriumf mod RB Leipzig blev set i bar mave med Marcel Halstenbergs Leipzig-trøje nummer 28 i hånden.

Såvel fans som medier verden over spekulerer nu i, om Neymars trøjebytte nu risikerer at holde ham ude af søndagens finale mod enten Bayern München eller Lyon.

- Bliver Neymar nu udelukket fra finalen? spørger schweiziske Blick.

- Neymar kan blive udelukket fra Champions League-finalen, skriver franske fr24news.com.

- Neymar risikerer straf fra UEFA før Champions League-finalen efter at have brudt coronavirus-reglerne ved at bytte trøje med forsvareren Marcel Halstenberg, skriver Daily Mail.

Kigger man nærmere i det officielle regelsæt fra UEFA i forbindelse med Champions Leagues tilbagevenden efter corona 'UEFA return to play protocol', så er det noget tvetydigt, om Neymar bliver straffet.

- Spillerne anbefales at undgå at bytte deres trøjer, skriver UEFA under punkt 14.8.

Andetsteds åbnes der imidlertid op for, at alle former for straf kan komme i spil.

- Manglende overholdelse af forpligtelserne i UEFA-protokollen kan føre til disciplinære foranstaltninger i overensstemmelse med UEFA's disciplinære regler, lyder det under punkt 3.

Neymar stod bag både en assist og et par forsøg på stolpen i semifinale-sejren over Leipzig.

Efter trøjebytteriet blev sejren og kvalifikationen også fejret uden for banen. Der florerer således en video, hvor Neymar og holdkammeraterne kommer dansende ud af spillerbussen mod deres hotel, mens de jubler med fans rundt om sig.

Stærke scener: - Skrid med dig, Neymar

Neymar jubler på spillerhotellet i Lissabon. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Fodboldens mest magtfulde kvinde

Også i Paris blev der jublet godt igennem.

Billeder viser, hvordan tusindvis af PSG-fans var på gaderne og sang, festede og fyrede fyrværkeri af - og det uden hverken masker eller afstand til hinanden.

Ifølge Blick førte jubelscenerne i Paris også til alvorlige sammenstød med politiet, der måtte bruge tåregas for at sprede mængderne.

Foreløbig er mere end 30.000 mennesker døde af coronavirus i Frankrig, mens mere end 220.000 er smittede, og tallene er ligesom i de meste af Europa også i Frankrig på vej op.

PSG-fans jubler på gaden i Paris. Fotos: CHARLES PLATIAU/Ritzau Scanpix

Se også: River sig i håret: - Se på Danmark

Se også: Sviner Liverpool-fans til: - Patetisk

Årtiets lækreste fodboldfans