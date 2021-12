Kæmpe brøler under CL-lodtrækning

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det er i virkeligheden meget simpelt.

Der trækkes et klubnavn op af bowlen, og det bliver parret med et andet. Sådan findes deltagerne til 1/8-finalerne i Champions League.

Men da showet løb af stablen denne mandag i Schweiz, gik det imidlertid helt galt.

Det skete, da den tidligere Arsenal-spiller Andrej Arsjavin, som var hyret af UEFA til at trække navnene op, skulle finde modstanderen til Villarreal.

Her dukkede Manchester United pludselig op. En umulighed, da disse mandskaber bød hinanden op til dans allerede i gruppespillet og derfor ikke kan mødes i 1/8-finalen.

Men bedre blev det ikke.

Den lille plasticbold med Manchester Uniteds navn i forblev åben, mens resten af 1/8-finalerne blev fundet.

Giorgio Marchetti, som trak Villarreals navn, måtte dog til sidst stoppe op gøre opmærksom på, at det ikke kunne lade sig gøre.

- Nej, det er ikke muligt, fordi Manchester United var i den gruppe (Gruppe F, red.), så vi bliver nødt til at trække en anden, sagde han ifølge Daily Mail.

At Manchester Uniteds navn dukkede op her, betød samtidig, at klubben ved en fejl ikke blev medtaget, da Atlético Madrids modstander skulle findes.

Men i sidste ende fik Manchester United sin rigtige modstander - og det blev en svær en af slagsen i form af Paris Saint-Germain.

Dermed bliver det til et gensyn mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, der potentielt skal stå overfor hinanden, som de har gjort så mange gange før, da de repræsenterede Real Madrid og FC Barcelona.

Villarreal slap dog ikke for en tur til Manchester, da bysbørnene fra City senere kom op af bowlen som deres modstander.

Se hele lodtrækningen her.